Рішення Трампа позбавити Гарвард фінансування визнали незаконним

У Бостоні федеральний суддя постановив визнати незаконним скасування державних грантів для Гарвардського університету.

Як пише Deutsche Welle, суд погодився з аргументацією представників вишу, що припинення фінансової підтримки з боку держави було помстою адміністрації Дональда Трампа за небажання керівництва закладу коритися політиці президента.

Фінансування, яке було припинене 14 квітня, має бути відновлене, а у майбутньому Білому дому заборонено порушувати конституційні права університету. Гарвард сподівається відновити заморожені програми дослідження. Проте, як у випадку з попередніми справами проти суперечливих рішень Трампа, у президента залишається можливість оскаржити судовий вирок.