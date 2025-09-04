Унаслідок ударів по столиці – 23 убитих і десятки поранених. Зруйновані і пошкоджені житлові будинки (доповнено)
Світ

Рішення Трампа позбавити Гарвард фінансування визнали незаконним

Суд став на бік найвідомішого американського університету.

Рішення Трампа позбавити Гарвард фінансування визнали незаконним
Бібліотека Гаррі Елкінса Вайденера в кампусі Гарвардського університету
Фото: EPA/UPG

У Бостоні федеральний суддя постановив визнати незаконним скасування державних грантів для Гарвардського університету.

Як пише Deutsche Welle, суд погодився з аргументацією представників вишу, що припинення фінансової підтримки з боку держави було помстою адміністрації Дональда Трампа за небажання керівництва закладу коритися політиці президента.

Фінансування, яке було припинене 14 квітня, має бути відновлене, а у майбутньому Білому дому заборонено порушувати конституційні права університету. Гарвард сподівається відновити заморожені програми дослідження. Проте, як у випадку з попередніми справами проти суперечливих рішень Трампа, у президента залишається можливість оскаржити судовий вирок. 
﻿
