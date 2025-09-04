Аналітичний центр у Брюсселі, прихильний до прем'єра Орбана, отримав понад €6 млн із Угорщини

Брюссельський аналітичний центр MCC Brussels, який вважають улюбленим «мозковим центром» прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, отримав понад €6 млн фінансування з Будапешта, пише Politico з посиланням на дані реєстру прозорості ЄС.

Так, у 2024 році організація отримала понад 99% свого бюджету у вигляді гранту від Mathias Corvinus Collegium Alapítvány — освітньої установи, якою керують політичні союзники Орбана. Головою наглядової ради є Балаш Орбан, політичний директор угорського прем’єра (родинних зв’язків між ними немає).

MCC Brussels має офіційний доступ до Європарламенту — семеро співробітників володіють перепустками. Це зобов’язує організацію декларувати фінанси.

Аналітичний центр працює над темами міграції, зовнішньої політики, культури та екології й заявляє, що прагне «донести до європейських політиків власний підхід» до суспільно-політичних питань. Виконавчий директор MCC Brussels Френк Фюреді раніше заявляв, що хоче кинути виклик «мейнстріму ЄС», зокрема, у сфері кліматичної політики.

Раніше організацію критикували за непрозорість. Corporate Europe Observatory звинувачував MCC Brussels у відмові розкривати лобістські витрати. Центр це заперечував і пояснював, що користувався законним винятком для нових структур.