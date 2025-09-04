Україна в ООН: Росія ніколи не досягне своїх цілей, світ має посилити тиск на Кремль

Заступниця міністра закордонних справ України Мар’яна Беца під час дебатів Генеральної Асамблеї ООН заявила, що Росія ніколи не досягне своїх цілей у війні проти України, і закликала світ посилити політичний, військовий та економічний тиск на Москву, пише Укрінформ.

Вона подякувала США, Європі та іншим країнам за дипломатичну підтримку України і підкреслила, що Україна залишається прихильною до миру і дипломатії. Водночас нахабність Росії, яка завдає ударів по українських містах і поширює пропаганду на міжнародних майданчиках, не можна ігнорувати.

Беца наголосила, що війна не пов’язана з "денацифікацією" чи НАТО, а стосується лише збереження авторитарного режиму Кремля та імперських амбіцій. Вона розповіла про злочини Росії проти цивільного населення, включно з насильницькими викраденнями, тортурами, депортацією дітей, релігійними переслідуваннями та масовими похованнями.

Особливу увагу Беца приділила ситуації з українськими дітьми: десятки тисяч були депортовані, позбавлені особистих даних і передані на всиновлення. "Це геноцид. Кожна викрадена дитина має бути повернена", – підкреслила Беца.

Вона також розповіла про насильницьку зміну демографії на окупованих територіях, ситуацію в Криму, де зараз перебуває 284 українських громадян, у тому числі 163 кримських татарина, та про перетворення Запорізької АЕС на військову базу Росії.

Беца зазначила, що переговори з Росією можливі лише за умови тиску на Кремль, а мир за допомогою сили – єдиний ефективний шлях. Вона наголосила на ключових принципах української позиції: повне і беззастережне припинення вогню, повернення викрадених дітей та всеосяжний обмін полоненими "всіх на всіх".

Заступниця міністра підкреслила, що Україна ніколи не визнає окуповані території російськими, а гарантії безпеки мають бути юридично обов’язковими та поширюватися на сушу, море й небо з присутністю союзників.

За її словами, Росія зараз контролює менше території України, ніж три роки тому – 19% у серпні 2025 року проти 21% у серпні 2022-го.

Росії "не вдалося досягти жодної зі своїх стратегічних цілей – і ніколи не вдасться", — наголосила Беца, додаючи, що безкарність Кремля може призвести до нової агресії проти інших країн.