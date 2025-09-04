Канада услід за ЄС знизила граничну ціну на російську нафту до $47,6 за барель

Канада услід за Євросоюзом знизила граничину ціну на російську нафту із 60 до 47,6 долара за барель.

Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

"Канада робить ще один важливий крок у боротьбі з російською воєнною машиною. 3 вересня міністерка закордонних справ Аніта Ананд та міністр фінансів і національних доходів Франсуа-Філіп Шампань оголосили про нове рішення уряду Канади. Граничну ціну на російську нафту знижено з 60 до 47,60 долара США за барель", – написав він у телеграмі.

Єрмак пояснив, що такий крок означає, що будь-які фінансові, транспортні чи брокерські послуги, пов’язані з перевезенням російської нафти дорожче цього ліміту, стають забороненими. Заборона поширюється і на морські перевезення "з судна на судно".

"Канада вкотре доводить, що стоїть поруч із Україною і робить конкретні кроки, щоб позбавити росію ресурсів для фінансування війни", – додав він і подякував партнерам за твердість і послідовність.

Він також анонсував "більше неприємностей для РФ" у 19-му санкційному пакеті ЄС.

"Наша санкційна група внесла свої пропозиції", – написав Єрмак.