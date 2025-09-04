У Львові вбили Андрія Парубія. Нападник втік
У Львові вбили Андрія Парубія. Нападник втік
Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
Унаслідок ударів по столиці – 23 убитих і десятки поранених. Зруйновані і пошкоджені житлові будинки (доповнено)
ВідеоУнаслідок ударів по столиці – 23 убитих і десятки поранених. Зруйновані і пошкоджені житлові будинки (доповнено)
Уряд оновив правила виїзду за кордон чоловікам 18-22 років
Уряд оновив правила виїзду за кордон чоловікам 18-22 років
Виїзд за кордон до 22 років. Чому це рішення викликає чимало побоювань
Виїзд за кордон до 22 років. Чому це рішення викликає чимало побоювань
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
ГоловнаСвіт

Канада услід за ЄС знизила граничну ціну на російську нафту до $47,6 за барель

Будь-які послуги, пов’язані з перевезенням російської нафти понад цей ліміт стають забороненими.

Канада услід за ЄС знизила граничну ціну на російську нафту до $47,6 за барель
Ілюстративне фото
Фото: Роснафта

Канада услід за Євросоюзом знизила граничину ціну на російську нафту із 60 до 47,6 долара за барель.

Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак. 

"Канада робить ще один важливий крок у боротьбі з російською воєнною машиною. 3 вересня міністерка закордонних справ Аніта Ананд та міністр фінансів і національних доходів Франсуа-Філіп Шампань оголосили про нове рішення уряду Канади. Граничну ціну на російську нафту знижено з 60 до 47,60 долара США за барель", – написав він у телеграмі. 

Єрмак пояснив, що такий крок означає, що будь-які фінансові, транспортні чи брокерські послуги, пов’язані з перевезенням російської нафти дорожче цього ліміту, стають забороненими. Заборона поширюється і на морські перевезення "з судна на судно".

"Канада вкотре доводить, що стоїть поруч із Україною і робить конкретні кроки, щоб позбавити росію ресурсів для фінансування війни", – додав він і подякував партнерам за твердість і послідовність. 

Він також анонсував "більше неприємностей для РФ" у 19-му санкційному пакеті ЄС. 

"Наша санкційна група внесла свої пропозиції", – написав Єрмак. 

  • Канада приєдналася ще у серпні до рішення Євросоюзу та Британії знизити граничну ціну на російську нафту з до $47,60 за барель.
  • Зниження ціни передбачене 18 пакетом санкцій ЄС, який схвалили у липні. Він передбачає динамічне зниження цін орієнтовно до 45 доларів із $60, повний бан на SWIFT для ще 22 російських банків та фактична заборона всіх транзакцій та блокування експорту технологій, які Росія використовує у дронах. 
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies