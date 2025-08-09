Канада підтримала зниження цінової стелі на російську нафту

Канада приєдналася до рішення Євросоюзу та Британії знизити граничну ціну на російську нафту з до $47,60 за барель.
Про це ідеться у заяві Міністерства фінансів країни.
Цінову межу знизять з $60 до $47,60 за барель.
"Зниженням цінової межі на російську сиру нафту Канада та її партнери посилюють економічний тиск і обмежують ключове джерело фінансування незаконної війни Росії. Наш уряд був незмінним союзником України, і ми продовжуватимемо підтримувати її", – йдеться у повідомленні.
Механізм зниження ціни визнає обмеження ланцюгів постачання на світових енергетичних ринках і мінімізує негативні економічні наслідки. Механізм дозволяє вносити корективи, щоб у майбутньому можна було ще більше знизити обмеження цін.
- Щодо нафти, то 6 серпня президент США підписав указ про запровадження додаткового 25%-го мита на усі товари з Індії. Американський лідер зробив це через закупівлю Індією прямо чи опосередковано російської нафти та нафтопродуктів.