Канада підтримала зниження цінової стелі на російську нафту

Цінову межу знизять з $60 до $47,60 за барель.

Канада приєдналася до рішення Євросоюзу та Британії знизити граничну ціну на російську нафту з до $47,60 за барель.

Про це ідеться у заяві Міністерства фінансів країни.

"Зниженням цінової межі на російську сиру нафту Канада та її партнери посилюють економічний тиск і обмежують ключове джерело фінансування незаконної війни Росії. Наш уряд був незмінним союзником України, і ми продовжуватимемо підтримувати її", – йдеться у повідомленні.

Механізм зниження ціни визнає обмеження ланцюгів постачання на світових енергетичних ринках і мінімізує негативні економічні наслідки. Механізм дозволяє вносити корективи, щоб у майбутньому можна було ще більше знизити обмеження цін.