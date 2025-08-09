У Бразилії автобус зіткнувся з вантажівкою: 11 загиблих, 45 поранених

Автобус лоб у лоб зіткнувся з вантажівкою, яка перевозила бавовняне насіння.

У п'ятницю пізно ввечері внаслідок зіткнення автобуса та вантажівки в центрально-західному штаті Бразилії Мату-Гросу загинуло 11 людей, ще 45 отримали поранення, повідомляє в суботу Reuters із посиланням на оператора платних доріг та федеральну дорожню поліцію Бразилії.

Постраждалих було доставлено до найближчих лікарень. Серед постраждалих 11 перебувають у критичному стані, 26 – у стані середньої тяжкості, а вісім отримали лише незначні травми.

За попередньою інформацією, автобус лоб у лоб зіткнувся з вантажівкою, яка перевозила бавовняне насіння поблизу міста Лукас-ду-Ріу-Верде.