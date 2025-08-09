СБУ заперечує інформацію УП, що детектива НАБУ Магамедрасулова затримали через політичні мотиви
СБУ заперечує інформацію УП, що детектива НАБУ Магамедрасулова затримали через політичні мотиви
За понад 2 млн українців держава зараз платить сімейним лікарям нуль. НСЗУ шукає рішення
За понад 2 млн українців держава зараз платить сімейним лікарям нуль. НСЗУ шукає рішення
«На власні очі бачила, як дівчина вистрибнула з вікна 9-го поверху»: Київ оговтується після масованого обстрілу росіян
«На власні очі бачила, як дівчина вистрибнула з вікна 9-го поверху»: Київ оговтується після масованого обстрілу росіян
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
У Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
ВідеоУ Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
Квитки через “Дію”: чому Укрзалізниця порушує наші права?
Квитки через “Дію”: чому Укрзалізниця порушує наші права?
Диригент Вадим Яценко: «Зараз у нашого хору момент буму, але це тимчасово»
Диригент Вадим Яценко: «Зараз у нашого хору момент буму, але це тимчасово»
​Сіра аграрна діра: як експорт сої та ріпаку перетворився на канал виведення валюти
​Сіра аграрна діра: як експорт сої та ріпаку перетворився на канал виведення валюти
Kernel виходить з Варшавської біржі: що відбувається з найбільшим агроекспортером України
Kernel виходить з Варшавської біржі: що відбувається з найбільшим агроекспортером України
​На Донеччині затримали 34-річного електрика із Мирнограда, який чекав на окупацію регіону
​На Донеччині затримали 34-річного електрика із Мирнограда, який чекав на окупацію регіону
ГоловнаСвіт

У Бразилії автобус зіткнувся з вантажівкою: 11 загиблих, 45 поранених

Автобус лоб у лоб зіткнувся з вантажівкою, яка перевозила бавовняне насіння.

У Бразилії автобус зіткнувся з вантажівкою: 11 загиблих, 45 поранених
Фото: соцмережі

У п'ятницю пізно ввечері внаслідок зіткнення автобуса та вантажівки в центрально-західному штаті Бразилії Мату-Гросу загинуло 11 людей, ще 45 отримали поранення, повідомляє в суботу Reuters із посиланням на оператора платних доріг та федеральну дорожню поліцію Бразилії.

Постраждалих було доставлено до найближчих лікарень. Серед постраждалих 11 перебувають у критичному стані, 26 – у стані середньої тяжкості, а вісім отримали лише незначні травми.

За попередньою інформацією, автобус лоб у лоб зіткнувся з вантажівкою, яка перевозила бавовняне насіння поблизу міста Лукас-ду-Ріу-Верде.
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies