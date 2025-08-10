Зеленський привітав президента Азербайджану з підписанням мирної угоди з Вірменією

Президент Володимир Зеленський провів розмову з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим.
Про це він повідомив у Telegram.
"Привітав пана президента й увесь азербайджанський народ із досягнутими домовленостями з Вірменією з допомогою президента Трампа заради тривалого миру та надійної безпеки в регіоні Південного Кавказу. Світ украй позитивно сприйняв тристоронню зустріч у Вашингтоні. Сподіваємось, усе спрацює", - написав Зеленський.
Він також поінформував Алієва про контакти з партнерами. Зеленський наголосив, що всі вони однаково налаштовані на реальне закінчення війни та ефективну дипломатію.
"Обговорили комунікацію зі Сполученими Штатами, європейськими країнами, головні принципи, які можуть наблизити мир. Вдячний за підтримку нашого народу й державності. Важливо, щоб спільні зусилля світу все ж таки змусили Росію зупинити бойові дії та агресію", - зазначив Зеленський.
Він також розповів, що обговорив із президентом Азербайджану енергетичну співпрацю. За словами Зеленського, вдалося досягти значних домовленостей. Також він поінформував Алієва про російські удари по українських енергетичних об’єктах.
"Україна вважає це цілеспрямованим намаганням Росії заблокувати енергетичні шляхи, які гарантують нам та іншим європейським країнам енергетичну незалежність. Робимо все для захисту нашої країни та людей", - наголосив Зеленський.
- Як повідомлялося, 8 серпня президент США Дональд Трамп повідомив, що Вірменія та Азербайджан підписали спільну декларацію про домовленість про припинення бойових дій.
- Азербайджан і Вірменія фактично перебували в стані війни після проголошення незалежності понад 30 років тому.
- 21 вересня 2023-го президент Азербайджану заявив, що суверенітет його країни над Нагірним Карабахом вдалося відновити після 24-годинного військового наступу проти вірмен. У результаті цих подій населення Карабаху почало масово виїжджати до Вірменії.
- Наприкінці грудня 2023-го стало відомо, що Азербайджан таки наближається до мирної угоди з Вірменією. Однак терміни її підписання досі залишались невизначеними.
- 1 січня невизнана Нагірно-Карабахська республіка припинила своє існування, а в травні цього року російські війська остаточно покинули нагірний Карабах.
- Згодом Вірменія та Азербайджан провели часткову делімітацію кордону.