Зеленський привітав президента Азербайджану з підписанням мирної угоди з Вірменією

Президент Володимир Зеленський провів розмову з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим.

Про це він повідомив у Telegram.

"Привітав пана президента й увесь азербайджанський народ із досягнутими домовленостями з Вірменією з допомогою президента Трампа заради тривалого миру та надійної безпеки в регіоні Південного Кавказу. Світ украй позитивно сприйняв тристоронню зустріч у Вашингтоні. Сподіваємось, усе спрацює", - написав Зеленський.

Він також поінформував Алієва про контакти з партнерами. Зеленський наголосив, що всі вони однаково налаштовані на реальне закінчення війни та ефективну дипломатію.

"Обговорили комунікацію зі Сполученими Штатами, європейськими країнами, головні принципи, які можуть наблизити мир. Вдячний за підтримку нашого народу й державності. Важливо, щоб спільні зусилля світу все ж таки змусили Росію зупинити бойові дії та агресію", - зазначив Зеленський.

Він також розповів, що обговорив із президентом Азербайджану енергетичну співпрацю. За словами Зеленського, вдалося досягти значних домовленостей. Також він поінформував Алієва про російські удари по українських енергетичних об’єктах.

"Україна вважає це цілеспрямованим намаганням Росії заблокувати енергетичні шляхи, які гарантують нам та іншим європейським країнам енергетичну незалежність. Робимо все для захисту нашої країни та людей", - наголосив Зеленський.