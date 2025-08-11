Kernel виходить з Варшавської біржі: що відбувається з найбільшим агроекспортером України
Свирденко: сьогодні Кабмін запропонував президенту звільнити Сергія Гайдая (оновлено)
У Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
У Києві на маршрутах курсують лише третина вагонів метро та половина автобусів, отриманих від благодійників
«На власні очі бачила, як дівчина вистрибнула з вікна 9-го поверху»: Київ оговтується після масованого обстрілу росіян
Квитки через “Дію”: чому Укрзалізниця порушує наші права?
​На Донеччині затримали 34-річного електрика із Мирнограда, який чекав на окупацію регіону
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
За понад 2 млн українців держава зараз платить сімейним лікарям нуль. НСЗУ шукає рішення
Диригент Вадим Яценко: «Зараз у нашого хору момент буму, але це тимчасово»
ЗМІ: Китай розгорнув п’ять криголамів для спостереження за США біля Аляски

Причини такої активності криголамів Китаю біля США невідомі. 

Фото: USCG

Американські військові та Берегова охорона стежать за одночасною появою п'яти китайських криголамних суден в Арктичному регіоні поблизу Аляски, повідомляє The War Zone.

Китайські криголами були виявлені Береговою охороною США у нейтральних водах. Через таку концентрацію сил американська сторона почала цілодобове стеження за ними.

"Хоча ці судна діють у міжнародних водах і не вважаються загрозою для Оборони країни, їхня кількість зросла порівняно з минулими роками", – сказав речник "NORAD".

Спочатку Берегова охорона виявила два китайські дослідницькі судна — Ji Di та Zhong Shan Da Xue Ji Di — у Беринговому морі 5 серпня. Наступного дня одне з них помітили в Чукотському морі, вище Полярного кола. Наприкінці липня ще одне судно, Xue Long 2, бачили за 466 км від Аляски.

Наразі точні причини такої активності криголамів Китаю біля США невідомі. Водночас, як зазначає The War Zone, танення льоду відкриває нові морські шляхи в Арктиці, що робить регіон стратегічно важливим для торгівлі та видобутку ресурсів.

Китай називає себе "близькоарктичною державою" та прагне використовувати Північний морський шлях, щоб скоротити маршрут із Шанхаю до Європи на тисячі кілометрів. Військово-морські сили Китаю розширюють свою діяльність в Арктиці в рамках ширшої стратегії розширення свого впливу.

"Для Китаю регулярне використання Північного шляху було б економічним благом", – зазначив Міжнародний інститут стратегічних досліджень. – Відстань від Шанхаю до німецьких портів Північним шляхом на понад 4600 км (близько 2900 миль) коротша, ніж через Суецький канал".

Окрім того, ця ситуація демонструє значне відставання США від Росії та Китаю. Зараз США мають лише два криголами, придатні для роботи в Арктиці, — Polar Star і Healy. Для порівняння, Китай уже має п’ять криголамів у регіоні, а Росія — десятки.

Оскільки США не будували нових криголамів майже 50 років, а нові кораблі планують ввести в дію лише до 2029 року, країна наразі суттєво поступається конкурентам в «арктичній гонці».

Для подолання дефіциту криголамів США, Канада та Фінляндія уклали угоду про співпрацю під назвою Icebreaker Collaboration Effort (ICE Pact).

Ця ініціатива передбачає обмін інформацією, розвиток робочої сили та запрошення союзників купувати криголами, побудовані в американських, канадських або фінських верфях.

Нещодавно чотири великі суднобудівні компанії з цих країн оголосили про партнерство для швидкого виробництва криголамів для Берегової охорони США.

  • Зустріч президентів США Дональда Трампа і РФ Володимира Путіна попередньо була запланована на кінець наступного тижня. 
