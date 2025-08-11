ЗМІ: Китай розгорнув п’ять криголамів для спостереження за США біля Аляски

Американські військові та Берегова охорона стежать за одночасною появою п'яти китайських криголамних суден в Арктичному регіоні поблизу Аляски, повідомляє The War Zone.

Китайські криголами були виявлені Береговою охороною США у нейтральних водах. Через таку концентрацію сил американська сторона почала цілодобове стеження за ними.

"Хоча ці судна діють у міжнародних водах і не вважаються загрозою для Оборони країни, їхня кількість зросла порівняно з минулими роками", – сказав речник "NORAD".

Спочатку Берегова охорона виявила два китайські дослідницькі судна — Ji Di та Zhong Shan Da Xue Ji Di — у Беринговому морі 5 серпня. Наступного дня одне з них помітили в Чукотському морі, вище Полярного кола. Наприкінці липня ще одне судно, Xue Long 2, бачили за 466 км від Аляски.

Наразі точні причини такої активності криголамів Китаю біля США невідомі. Водночас, як зазначає The War Zone, танення льоду відкриває нові морські шляхи в Арктиці, що робить регіон стратегічно важливим для торгівлі та видобутку ресурсів.

Китай називає себе "близькоарктичною державою" та прагне використовувати Північний морський шлях, щоб скоротити маршрут із Шанхаю до Європи на тисячі кілометрів. Військово-морські сили Китаю розширюють свою діяльність в Арктиці в рамках ширшої стратегії розширення свого впливу.

"Для Китаю регулярне використання Північного шляху було б економічним благом", – зазначив Міжнародний інститут стратегічних досліджень. – Відстань від Шанхаю до німецьких портів Північним шляхом на понад 4600 км (близько 2900 миль) коротша, ніж через Суецький канал".

Окрім того, ця ситуація демонструє значне відставання США від Росії та Китаю. Зараз США мають лише два криголами, придатні для роботи в Арктиці, — Polar Star і Healy. Для порівняння, Китай уже має п’ять криголамів у регіоні, а Росія — десятки.

Оскільки США не будували нових криголамів майже 50 років, а нові кораблі планують ввести в дію лише до 2029 року, країна наразі суттєво поступається конкурентам в «арктичній гонці».

Для подолання дефіциту криголамів США, Канада та Фінляндія уклали угоду про співпрацю під назвою Icebreaker Collaboration Effort (ICE Pact).

Ця ініціатива передбачає обмін інформацією, розвиток робочої сили та запрошення союзників купувати криголами, побудовані в американських, канадських або фінських верфях.

Нещодавно чотири великі суднобудівні компанії з цих країн оголосили про партнерство для швидкого виробництва криголамів для Берегової охорони США.