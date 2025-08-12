Принц Гаррі та Меган Маркл підписали новий контракт з Netflix

Герцог та герцогиня Сассекські принц Гаррі та Меган Маркл продовжили угоду зі стримінговою платформою Netflix щодо своєї участі у низці фільмів та телевізійних шоу.

Як пише The Guardian, це спростувало чутки про те, що Netflix залишилися незадоволеними п'ятирічною співпрацею з представниками британської королівської родини, яка обійшлася компанії приблизно у 100 мільйонів доларів.

Деякі з проєктів за участю принца та його обраниці мали занадто низький інтерес глядачів. Кулінарне шоу "З любов'ю, Меган" не потрапило до топ-300 за переглядами у першому півріччі 2025-го, а документальна стрічка "Поло", над якою працював Гаррі, була на 3346-ому місці серед 7 тисяч шоу Netflix.

Попри це, стримінгова платформа запропонувала герцогу і герцогині нову "багаторічну угоду" без розкриття деталей. Точно відомо, що кулінарна програма Меган продовжена на новий сезон, а на Різдво Гаррі разом з дружиною запишуть спеціальний епізод.