У Києві на маршрутах курсують лише третина вагонів метро та половина автобусів, отриманих від благодійників
ЕксклюзивУ Києві на маршрутах курсують лише третина вагонів метро та половина автобусів, отриманих від благодійників
РЖД у вогні
РЖД у вогні
«На власні очі бачила, як дівчина вистрибнула з вікна 9-го поверху»: Київ оговтується після масованого обстрілу росіян
«На власні очі бачила, як дівчина вистрибнула з вікна 9-го поверху»: Київ оговтується після масованого обстрілу росіян
Свирденко: сьогодні Кабмін запропонував президенту звільнити Сергія Гайдая (оновлено)
Свирденко: сьогодні Кабмін запропонував президенту звільнити Сергія Гайдая (оновлено)
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Чи воскреснуть мертві після кремації? Це взагалі по-православному?
Чи воскреснуть мертві після кремації? Це взагалі по-православному?
​На Донеччині затримали 34-річного електрика із Мирнограда, який чекав на окупацію регіону
​На Донеччині затримали 34-річного електрика із Мирнограда, який чекав на окупацію регіону
У Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
ВідеоУ Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
Диригент Вадим Яценко: «Зараз у нашого хору момент буму, але це тимчасово»
Диригент Вадим Яценко: «Зараз у нашого хору момент буму, але це тимчасово»
ГоловнаСвіт

Принц Гаррі та Меган Маркл підписали новий контракт з Netflix

Хоча деякі проєкти за їхньої участі мали низькі рейтинги.

Принц Гаррі та Меган Маркл підписали новий контракт з Netflix
Принц Гаррі та Меган Маркл
Фото: EPA/UPG

Герцог та герцогиня Сассекські принц Гаррі та Меган Маркл продовжили угоду зі стримінговою платформою Netflix щодо своєї участі у низці фільмів та телевізійних шоу.

Як пише The Guardian, це спростувало чутки про те, що Netflix залишилися незадоволеними п'ятирічною співпрацею з представниками британської королівської родини, яка обійшлася компанії приблизно у 100 мільйонів доларів. 

Деякі з проєктів за участю принца та його обраниці мали занадто низький інтерес глядачів. Кулінарне шоу "З любов'ю, Меган" не потрапило до топ-300 за переглядами у першому півріччі 2025-го, а документальна стрічка "Поло", над якою працював Гаррі, була на 3346-ому місці серед 7 тисяч шоу Netflix.

Попри це, стримінгова платформа запропонувала герцогу і герцогині нову "багаторічну угоду" без розкриття деталей. Точно відомо, що кулінарна програма Меган продовжена на новий сезон, а на Різдво Гаррі разом з дружиною запишуть спеціальний епізод. 

  • Принц Гаррі та Меган Маркл відмовилися виконувати обов'язки членів королівської родини та переїхали з Британії до Каліфорнії. 
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies