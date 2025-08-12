У Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
В Угорщині - скандал через недобудовану резиденцію Орбана

Влада запевняє, що це ферма батька глави уряду, а документи свідчать про житлову забудову.

Віктор Орбан
Фото: EPA/UPG

В Угорщині розгорівся скандал через недобудовану резиденцію прем’єр-міністра Віктора Орбана в Хатванпусте, яку опозиційний депутат Акош Хадазі показав на фотографіях, пише БГНЕС

Територія включає бібліотеку, алею, каплицю, пальмовий сад, сонячну електростанцію, фонтани, підземний гараж, ставок і приватний зоопарк із екзотичними тваринами — зебрами, антилопами і буйволами.

Орбан і уряд запевняють, що це ферма батька прем’єра, яка ще будується, але отримані депутатом документи свідчать, що є енергетичний сертифікат для житлової будівлі. За словами Хадазі, працівникам на будівництві заборонено користуватися телефонами, а за порушення їм погрожують.

Депутат організував екскурсію для тисяч охочих побачити резиденцію, на якій виявили численні охоронні споруди та високі загорожі, але це не завадило багатьом людям ознайомитися із територією.

Опозиційний політик Петер Мадяр, який є головним конкурентом Орбана на майбутніх виборах, пообіцяв провести ревізію майна чиновників і членів уряду за останні 20 років, зокрема, й перевірку резиденції в Хатванпусте.
