«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
​На Донеччині затримали 34-річного електрика із Мирнограда, який чекав на окупацію регіону
​На Донеччині затримали 34-річного електрика із Мирнограда, який чекав на окупацію регіону
Епіцентр посилює інклюзивність власної мережі поштоматів
Новини компанійЕпіцентр посилює інклюзивність власної мережі поштоматів
«На власні очі бачила, як дівчина вистрибнула з вікна 9-го поверху»: Київ оговтується після масованого обстрілу росіян
«На власні очі бачила, як дівчина вистрибнула з вікна 9-го поверху»: Київ оговтується після масованого обстрілу росіян
У Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
ВідеоУ Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
РЖД у вогні
РЖД у вогні
Чи воскреснуть мертві після кремації? Це взагалі по-православному?
Чи воскреснуть мертві після кремації? Це взагалі по-православному?
У Києві на маршрутах курсують лише третина вагонів метро та половина автобусів, отриманих від благодійників
ЕксклюзивУ Києві на маршрутах курсують лише третина вагонів метро та половина автобусів, отриманих від благодійників
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ГоловнаСвіт

Біля Мадриду чоловік загинув у лісовій пожежі

Чоловік отримав опіки 98% тіла. Зараз у більшій частині Європи температура сягає близько 40 градусів Цельсія.

Біля Мадриду чоловік загинув у лісовій пожежі
Фото: EPA/UPG

Чоловік загинув у лісовій пожежі в Іспанії через спеку, що вирує в Європі, повідомляє DW.

У вівторок лісові пожежі спалахнули в деяких частинах Європи, мільйони людей на всьому континенті намагаються адаптуватися до пекучої спеки з температурою понад 40 градусів Цельсія.

Іспанська телекомпанія RTVE повідомила про смерть чоловіка через важкі опіки у понеділок увечері в муніципалітеті Трес-Кантос, на околиці Мадрида. Він помер у лікарні. За даними телекомпанії, чоловікові було близько 50 років. Близько 98% його тіла постраждало від опіків.

На відеозаписах видно, як пожежники борються з вогнем у житлових районах Трес-Кантос, муніципалітету на північ від іспанської столиці.

В інших частинах Іспанії пожежники та майже 1000 солдатів боролися з пожежами в таких регіонах, як Кастилія і Леон, Кастилія-Ла-Манча, Андалусія та Галісія. Тисячі людей евакуювали з будинків та готелів, зокрема відпочивальників на пляжах на півдні Іспанії.

Тим часом у Португалії понад 700 пожежників працювали над локалізацією пожежі в муніципалітеті Транкозу, розташованому приблизно за 350 кілометрів на північний схід від Лісабона. Менші пожежі сталися далі на північ.

  • За даними Служби зміни клімату Європейського Союзу Copernicus, Європа є континентом, що теплішає найшвидше у світі. На континенті температура зростає вдвічі швидше, ніж у середньому у світі з 1980-х років. Цього року світ пережив третій найтепліший липень за всю історію спостережень. Середня температура поверхні планети минулого місяця все ще була на 1,25°C вищою за показники доіндустріального періоду 1850-1900 років.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies