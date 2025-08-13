Біля Мадриду чоловік загинув у лісовій пожежі

Чоловік отримав опіки 98% тіла. Зараз у більшій частині Європи температура сягає близько 40 градусів Цельсія.

Чоловік загинув у лісовій пожежі в Іспанії через спеку, що вирує в Європі, повідомляє DW.

У вівторок лісові пожежі спалахнули в деяких частинах Європи, мільйони людей на всьому континенті намагаються адаптуватися до пекучої спеки з температурою понад 40 градусів Цельсія.

Іспанська телекомпанія RTVE повідомила про смерть чоловіка через важкі опіки у понеділок увечері в муніципалітеті Трес-Кантос, на околиці Мадрида. Він помер у лікарні. За даними телекомпанії, чоловікові було близько 50 років. Близько 98% його тіла постраждало від опіків.

На відеозаписах видно, як пожежники борються з вогнем у житлових районах Трес-Кантос, муніципалітету на північ від іспанської столиці.

В інших частинах Іспанії пожежники та майже 1000 солдатів боролися з пожежами в таких регіонах, як Кастилія і Леон, Кастилія-Ла-Манча, Андалусія та Галісія. Тисячі людей евакуювали з будинків та готелів, зокрема відпочивальників на пляжах на півдні Іспанії.

Тим часом у Португалії понад 700 пожежників працювали над локалізацією пожежі в муніципалітеті Транкозу, розташованому приблизно за 350 кілометрів на північний схід від Лісабона. Менші пожежі сталися далі на північ.