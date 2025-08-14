У Миколаївській області за добу сталося 45 пожеж, вигоріло понад 34 га землі, повідомили у ДСНС.

Одну із пожеж спричинили бойові дії.

Горіла суха трава, сміття, чагарники та лісові ділянки.

“Завдяки оперативним діям вогнеборців вдалося запобігти масштабному поширенню вогню”, ‒ зазначили рятувальники.

11 серпня в Андріївському лісовому урочищі на Миколаївщині спалахнула масштабна пожежа. Вчора рятувальники ще чергували біля займання, відкритого горіння не спостерігалося. Тліли окремі осередки, однак через різкі пориви вітру була загроза повторного займання.