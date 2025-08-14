«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Больові точки. Проблеми під Добропіллям
Больові точки. Проблеми під Добропіллям
Чи воскреснуть мертві після кремації? Це взагалі по-православному?
Чи воскреснуть мертві після кремації? Це взагалі по-православному?
Епіцентр посилює інклюзивність власної мережі поштоматів
Новини компанійЕпіцентр посилює інклюзивність власної мережі поштоматів
РЖД у вогні
РЖД у вогні
У Києві на маршрутах курсують лише третина вагонів метро та половина автобусів, отриманих від благодійників
ЕксклюзивУ Києві на маршрутах курсують лише третина вагонів метро та половина автобусів, отриманих від благодійників
У Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
ВідеоУ Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
​На Донеччині затримали 34-річного електрика із Мирнограда, який чекав на окупацію регіону
​На Донеччині затримали 34-річного електрика із Мирнограда, який чекав на окупацію регіону
ГоловнаСвіт

На Миколаївщині за добу сталося 45 пожеж

Одну із пожеж спричинили бойові дії.

На Миколаївщині за добу сталося 45 пожеж

У Миколаївській області за добу сталося 45 пожеж, вигоріло понад 34 га землі, повідомили у ДСНС.

Одну із пожеж спричинили бойові дії.

Горіла суха трава, сміття, чагарники та лісові ділянки.

“Завдяки оперативним діям вогнеборців вдалося запобігти масштабному поширенню вогню”, ‒ зазначили рятувальники.

11 серпня в Андріївському лісовому урочищі на Миколаївщині спалахнула масштабна пожежа. Вчора рятувальники ще чергували біля займання, відкритого горіння не спостерігалося. Тліли окремі осередки, однак через різкі пориви вітру була загроза повторного займання.
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies