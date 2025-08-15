На півночі Сербії протестувальники розгромили офіси правлячої партії

У Белграді сотні протестувальників та прихильників правлячої партії кидали один в одного фаєри та петарди.

Антиурядові протестувальники розгромили офіси правлячої Сербської прогресивної партії у місті Нові-Сад на півночі Сербії.

Про це повідомляє Reuters.

У Нові-Саді десятки антиурядових протестувальників розбивали вікна офісів партії, викидали меблі та атрибутику і обливали фарбою вхід.

Пізніше поліція у повному спорядженні оточила кілька кварталів у центрі міста Нові-Сад і застосувала сльозогінний газ для розгону натовпу.

Крім того, у Белграді сотні протестувальників та прихильників правлячої партії кидали один в одного фаєри та петарди на одному з головних бульварів міста.

Поліція у повному спорядженні атакувала антиурядових протестувальників і застосувала сльозогінний газ, щоб змусити їх покинути район.

Міністр внутрішніх справ Івіца Дачич звинуватив протестувальників у нападі на поліцію в Нові-Саді та Белграді, а також у містах Панчево та Шабац. Він сказав, що щонайменше п'ять поліцейських отримали поранення.

Раніше у четвер Дачич заявив, що в середу в зіткненнях постраждали 27 поліцейських та близько 80 цивільних осіб, а 47 осіб було затримано.

В свою чергу опозиційна Партія свободи і справедливості заявила, що її парламентський депутат Педжа Мітрович отримав поранення під час протестів і був госпіталізований.