ГоловнаСвіт

На півночі Сербії протестувальники розгромили офіси правлячої партії

У Белграді сотні протестувальників та прихильників правлячої партії кидали один в одного фаєри та петарди.

Архівне фото
Фото: EPA/UPG

Антиурядові протестувальники розгромили офіси правлячої Сербської прогресивної партії у місті Нові-Сад на півночі Сербії.

Про це повідомляє Reuters.

У Нові-Саді десятки антиурядових протестувальників розбивали вікна офісів партії, викидали меблі та атрибутику і обливали фарбою вхід.

Пізніше поліція у повному спорядженні оточила кілька кварталів у центрі міста Нові-Сад і застосувала сльозогінний газ для розгону натовпу.

Крім того, у Белграді сотні протестувальників та прихильників правлячої партії кидали один в одного фаєри та петарди на одному з головних бульварів міста.

Поліція у повному спорядженні атакувала антиурядових протестувальників і застосувала сльозогінний газ, щоб змусити їх покинути район.

Міністр внутрішніх справ Івіца Дачич звинуватив протестувальників у нападі на поліцію в Нові-Саді та Белграді, а також у містах Панчево та Шабац. Він сказав, що щонайменше п'ять поліцейських отримали поранення.

Раніше у четвер Дачич заявив, що в середу в зіткненнях постраждали 27 поліцейських та близько 80 цивільних осіб, а 47 осіб було затримано.

В свою чергу опозиційна Партія свободи і справедливості заявила, що її парламентський депутат Педжа Мітрович отримав поранення під час протестів і був госпіталізований.

  • У трьох найбільших містах Сербії прихильники президента Александара Вучича позавчора зіткнулися з його опонентами. У балканській країні дев'ять місяців тривали антиурядові мітинги, учасники яких вимагають оголосити позачергові вибори.
  • Антиурядовий рух почався минулого року після інциденту на залізничному вокзалі у місті Новий Сад, коли обвалився бетонний навіс, задавивши 16 людей на смерть.
  • Протести з вимогою притягнути до відповідальності переросли у масштабний виступ проти Вучича та уряду. Проте досі серед учасників руху не з'явилося жодного лідера, який міг би кинути виклик президенту.
  • Перебуваючи у владі майже 12 років, Вучич неодноразово вдавався до дострокових виборів для консолідації влади, але цього разу він відхилив вимогу протестувальників щодо проведення дострокового голосування.
