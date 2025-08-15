На півночі Сербії протестувальники розгромили офіси правлячої партії

Антиурядові протестувальники розгромили офіси правлячої Сербської прогресивної партії у місті Нові-Сад на півночі Сербії.
Про це повідомляє Reuters.
У Нові-Саді десятки антиурядових протестувальників розбивали вікна офісів партії, викидали меблі та атрибутику і обливали фарбою вхід.
Пізніше поліція у повному спорядженні оточила кілька кварталів у центрі міста Нові-Сад і застосувала сльозогінний газ для розгону натовпу.
Крім того, у Белграді сотні протестувальників та прихильників правлячої партії кидали один в одного фаєри та петарди на одному з головних бульварів міста.
Поліція у повному спорядженні атакувала антиурядових протестувальників і застосувала сльозогінний газ, щоб змусити їх покинути район.
Міністр внутрішніх справ Івіца Дачич звинуватив протестувальників у нападі на поліцію в Нові-Саді та Белграді, а також у містах Панчево та Шабац. Він сказав, що щонайменше п'ять поліцейських отримали поранення.
Раніше у четвер Дачич заявив, що в середу в зіткненнях постраждали 27 поліцейських та близько 80 цивільних осіб, а 47 осіб було затримано.
В свою чергу опозиційна Партія свободи і справедливості заявила, що її парламентський депутат Педжа Мітрович отримав поранення під час протестів і був госпіталізований.
- У трьох найбільших містах Сербії прихильники президента Александара Вучича позавчора зіткнулися з його опонентами. У балканській країні дев'ять місяців тривали антиурядові мітинги, учасники яких вимагають оголосити позачергові вибори.
- Антиурядовий рух почався минулого року після інциденту на залізничному вокзалі у місті Новий Сад, коли обвалився бетонний навіс, задавивши 16 людей на смерть.
- Протести з вимогою притягнути до відповідальності переросли у масштабний виступ проти Вучича та уряду. Проте досі серед учасників руху не з'явилося жодного лідера, який міг би кинути виклик президенту.
- Перебуваючи у владі майже 12 років, Вучич неодноразово вдавався до дострокових виборів для консолідації влади, але цього разу він відхилив вимогу протестувальників щодо проведення дострокового голосування.