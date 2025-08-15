Німеччина заявила Ізраїлю про незаконність плану поселення на Західному березі

План, представлений ізраїльським міністром, розділить окупований Західний берег і ускладнить зусилля щодо врегулювання проблеми створення двох держав.

Про це заявив речник Міністерства закордонних справ Німеччини, повідомляє DW.

“Уряд Німеччини закликає уряд Ізраїлю припинити будівництво поселень і визнає лише зміни кордонів від 4 червня 1967 року, які були узгоджені сторонами конфлікту”, – заявив речник.

Він додав, що будівництво поселень порушує міжнародне право та відповідні резолюції Ради Безпеки ООН.

“Це ускладнює узгоджене рішення про створення двох держав і припинення ізраїльської окупації Західного берега, як того вимагає Міжнародний Суд ООН”, ‒ зазначив представник німецького МЗС.

Фото: DW

Більше про новий план врегулювання Західного берега

Ультраправий міністр фінансів Ізраїлю Бецалель Смотрич оголосив про план будівництва 3400 помешкань у так званій “зоні E1” між Східним Єрусалимом і поселенням Маале Адумім, заявивши, що це “ховає можливість незалежної палестинської держави”.

Будівництво в районі E1 викликає особливі суперечки, оскільки воно з'єднує великі міста Західного берега річки Йордан Рамаллу та Віфлеєм і фактично розділить палестинську територію на північну та південну частини, що зробить неперервний простір для майбутньої незалежної держави неможливим.

Цей крок відбувається на тлі поглиблення гуманітарної кризи у Смузі Гази, спричиненої триваючою військовою кампанією Ізраїлю проти бойовиків угруповання ХАМАС.