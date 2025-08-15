Больові точки. Проблеми під Добропіллям
Німеччина заявила Ізраїлю про незаконність плану поселення на Західному березі

Будівництво поселень порушує міжнародне право та відповідні резолюції Ради Безпеки ООН, підкреслює Берлін.

Сінджіль, Західний Берег
Фото: palestineremembered.com

План, представлений ізраїльським міністром, розділить окупований Західний берег і ускладнить зусилля щодо врегулювання проблеми створення двох держав.

Про це заявив речник Міністерства закордонних справ Німеччини, повідомляє DW.

“Уряд Німеччини закликає уряд Ізраїлю припинити будівництво поселень і визнає лише зміни кордонів від 4 червня 1967 року, які були узгоджені сторонами конфлікту”, – заявив речник.

Він додав, що будівництво поселень порушує міжнародне право та відповідні резолюції Ради Безпеки ООН. 

“Це ускладнює узгоджене рішення про створення двох держав і припинення ізраїльської окупації Західного берега, як того вимагає Міжнародний Суд ООН”, ‒ зазначив представник німецького МЗС.

Фото: DW

Більше про новий план врегулювання Західного берега

Ультраправий міністр фінансів Ізраїлю Бецалель Смотрич оголосив про план будівництва 3400 помешкань у так званій “зоні E1” між Східним Єрусалимом і поселенням Маале Адумім, заявивши, що це “ховає можливість незалежної палестинської держави”.

Будівництво в районі E1 викликає особливі суперечки, оскільки воно з'єднує великі міста Західного берега річки Йордан Рамаллу та Віфлеєм і фактично розділить палестинську територію на північну та південну частини, що зробить неперервний простір для майбутньої незалежної держави неможливим.

Цей крок відбувається на тлі поглиблення гуманітарної кризи у Смузі Гази, спричиненої триваючою військовою кампанією Ізраїлю проти бойовиків угруповання ХАМАС.
