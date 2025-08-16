У Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
Трамп підтвердив візит Зеленського до Вашингтона 18 серпня

На думку лідера США, найкращим способом закінчити війну в Україні є укладення мирної угоди.

Трамп підтвердив візит Зеленського до Вашингтона 18 серпня
Президент США Дональд Трамп виступає в Овальному кабінеті Білого дому, Вашингтон, 14 серпня 2025 року
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп у власній мережі в Truth Social підтвердив майбутній візит президента України Володимира Зеленського до Вашингтона у понеділок, 18 серпня.

"Президент Зеленський прибуде до Вашингтона, в Овальний кабінет, у понеділок після обіду. Якщо все піде добре, ми призначимо зустріч з президентом Путіним. Це може врятувати життя мільйонів людей", – заявив лідер США.

Трамп наголосив, що всі дійшли згоди, що найкращим способом "закінчити жахливу війну між РФ та Україною є укладення мирної угоди, яка покладе край війні, а не просто угоди про припинення вогню, яка часто не дотримується". 

  • Учора в штаті Аляска відбулася перша за час повномасштабної війни зустріч американського і російського президентів. Владімір Путін і Дональд Трамп мали майже тригодинні переговори, участь у яких також брали їхні найближчі радники і посадовці. За підсумками розмови, яку Трамп назвав продуктивною, конкретних заяв про прогрес у закінченні війни не озвучили.
  • Трамп у інтерв'ю після зустрічі сказав, що вони "близькі" до угоди, але що рішення ухвалюватиме Володимир Зеленський. 
  • Путін, як завжди, заявив, що для завершення "конфлікту" він жадає усунення "першопричин". 
