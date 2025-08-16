Трамп підтвердив візит Зеленського до Вашингтона 18 серпня

На думку лідера США, найкращим способом закінчити війну в Україні є укладення мирної угоди.

Президент США Дональд Трамп у власній мережі в Truth Social підтвердив майбутній візит президента України Володимира Зеленського до Вашингтона у понеділок, 18 серпня.

"Президент Зеленський прибуде до Вашингтона, в Овальний кабінет, у понеділок після обіду. Якщо все піде добре, ми призначимо зустріч з президентом Путіним. Це може врятувати життя мільйонів людей", – заявив лідер США.

Трамп наголосив, що всі дійшли згоди, що найкращим способом "закінчити жахливу війну між РФ та Україною є укладення мирної угоди, яка покладе край війні, а не просто угоди про припинення вогню, яка часто не дотримується".