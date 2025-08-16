​На Донеччині затримали 34-річного електрика із Мирнограда, який чекав на окупацію регіону
США призупинили видачу гостьових віз мешканцям Гази

Рішення ухвалили для проведення "повного та ретельного" перегляду процедури.

Аеропорт у США, ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Держдепертамент Штатів повідомив, що США призупинили видачу гостьових віз мешканцям Гази.

Про це йдеться у дописі у соцмережі Х відомства. 

"Видача всіх гостьових віз для осіб з Гази зупиняється, поки ми проводимо повний та ретельний огляд процесу та процедур, що використовувалися для видачі невеликої кількості тимчасових медико-гуманітарних віз останніми днями", – зазначено там.

  • На початку серпня Державний департамент Сполучених Штатів заявив, що припинить видавати візи для подорожей до країни чиновникам та громадським діячам, які представляють невизнану США державу Палестина.
