Держдепертамент Штатів повідомив, що США призупинили видачу гостьових віз мешканцям Гази.
Про це йдеться у дописі у соцмережі Х відомства.
"Видача всіх гостьових віз для осіб з Гази зупиняється, поки ми проводимо повний та ретельний огляд процесу та процедур, що використовувалися для видачі невеликої кількості тимчасових медико-гуманітарних віз останніми днями", – зазначено там.
All visitor visas for individuals from Gaza are being stopped while we conduct a full and thorough review of the process and procedures used to issue a small number of temporary medical-humanitarian visas in recent days.— Department of State (@StateDept) August 16, 2025
- На початку серпня Державний департамент Сполучених Штатів заявив, що припинить видавати візи для подорожей до країни чиновникам та громадським діячам, які представляють невизнану США державу Палестина.