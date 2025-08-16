Держдепертамент Штатів повідомив, що США призупинили видачу гостьових віз мешканцям Гази.

Про це йдеться у дописі у соцмережі Х відомства.

"Видача всіх гостьових віз для осіб з Гази зупиняється, поки ми проводимо повний та ретельний огляд процесу та процедур, що використовувалися для видачі невеликої кількості тимчасових медико-гуманітарних віз останніми днями", – зазначено там.

All visitor visas for individuals from Gaza are being stopped while we conduct a full and thorough review of the process and procedures used to issue a small number of temporary medical-humanitarian visas in recent days. — Department of State (@StateDept) August 16, 2025