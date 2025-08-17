Канцлер Німеччини поїде разом із Зеленським та європейськими лідерами у Вашингтон

Під час зустрічі будуть розглянуті гарантії безпеки, територіальні питання та подальша підтримка України.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц разом з іншими європейськими лідерами візьму участь у зустрічі президентів України та США Володимира Зеленського та Дональда Трампа у Вашингтоні 18 серпня.

Про це повідомляє речник федерального уряду Штефан Корнеліус, пише Укрінформ.

Канцлер ФРН Фрідріх Мерц у понеділок відвідає Вашингтон для переговорів із Президентом України Володимиром Зеленським та іншими європейськими главами держав і урядів.

"Ця поїздка слугуватиме обміну інформацією з Президентом США Дональдом Трампом після його зустрічі з Путіним на Алясці. Канцлер Мерц обговорить з главами держав і урядів стан мирних зусиль і підкреслить зацікавленість Німеччини у швидкому досягненні мирної угоди в Україні", – повідомив Корнеліус.

Під час зустрічі будуть розглянуті гарантії безпеки, територіальні питання та подальша підтримка України в її зусиллях щодо відбиття російської агресії.

За інформацією Sky News, на зустріч у Вашингтон також поїдуть італійська прем’єрка Джорджія Мелоні, прем'єр-міністр Британії Кір Стармер та президент Франції Емманюель Макрон.

Крім того, у пресслужбі НАТО заявили, що генсек Альянсу також поїде на зустріч із Трампом у Вашингтон.