На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонення чотирьох офтальмологів, яких звинувачують у втраті зору 18 пацієнтів
На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонення чотирьох офтальмологів, яких звинувачують у втраті зору 18 пацієнтів
Епіцентр посилює інклюзивність власної мережі поштоматів
Новини компанійЕпіцентр посилює інклюзивність власної мережі поштоматів
У Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
ВідеоУ Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
Больові точки. Проблеми під Добропіллям
Больові точки. Проблеми під Добропіллям
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
Чи воскреснуть мертві після кремації? Це взагалі по-православному?
Чи воскреснуть мертві після кремації? Це взагалі по-православному?
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ГоловнаСвіт

Канцлер Німеччини поїде разом із Зеленським та європейськими лідерами у Вашингтон

Під час зустрічі будуть розглянуті гарантії безпеки, територіальні питання та подальша підтримка України.

Канцлер Німеччини поїде разом із Зеленським та європейськими лідерами у Вашингтон
Фото: EPA/UPG

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц разом з іншими європейськими лідерами візьму участь у зустрічі президентів України та США Володимира Зеленського та Дональда Трампа у Вашингтоні 18 серпня.

Про це повідомляє речник федерального уряду Штефан Корнеліус, пише Укрінформ.

Канцлер ФРН Фрідріх Мерц у понеділок відвідає Вашингтон для переговорів із Президентом України Володимиром Зеленським та іншими європейськими главами держав і урядів.

"Ця поїздка слугуватиме обміну інформацією з Президентом США Дональдом Трампом після його зустрічі з Путіним на Алясці. Канцлер Мерц обговорить з главами держав і урядів стан мирних зусиль і підкреслить зацікавленість Німеччини у швидкому досягненні мирної угоди в Україні", – повідомив Корнеліус.

Під час зустрічі будуть розглянуті гарантії безпеки, територіальні питання та подальша підтримка України в її зусиллях щодо відбиття російської агресії. 

За інформацією Sky News,  на зустріч у Вашингтон також поїдуть італійська прем’єрка Джорджія Мелоні, прем'єр-міністр Британії Кір Стармер та президент Франції Емманюель Макрон.

Крім того, у пресслужбі НАТО заявили, що генсек Альянсу також поїде на зустріч із Трампом у Вашингтон.

  • Раніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що буде присутня на зустрічі Зеленського і Трампа у Вашингтоні.
Теми: , , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies