Південна Корея та Сполучені Штати розпочали військові навчання

Пхеньян минулого тижня назвав навчання “військовим протистоянням” та пообіцяв відповісти на будь-яку “провокацію”.

Навчання "Ulchi Freedom Shield" у 2024 році
Фото: EPA/UPG

Південна Корея та Сполучені Штати розпочали сьогодні щорічні військові навчання “Щит свободи Ульчі”, спрямовані на посилення готовності до північнокорейських загроз, повідомляє DW.

11-денна військова програма включає комп'ютерне моделювання та польові навчання за участю 21 000 військовослужбовців. Обидві країни заявляють, що програма має оборонний характер.

Військові навчання включають чотириденну програму цивільної оборони в Південній Кореї, в якій візьмуть участь тисячі державних службовців.

Фото: EPA/UPG

Пхеньян минулого тижня назвав навчання “військовим протистоянням” та пообіцяв відповісти на будь-яку “провокацію”. Аналогічний раунд навчань між США та Південною Кореєю відбувся раніше у березні.

КНДР часто використовувала такі навчання як привід для запусків ракет або інших військових демонстрацій. У 2023 році Пхеньян провів імітацію навчань “тактичної ядерної атаки” у відповідь на військові навчання США та Південної Кореї.

Трамп хоче збільшити виплати американським військам у Південній Кореї

Спільні навчання відбуваються у делікатний час для нового президента Південної Кореї Лі Чже Мьона, напередодні його саміту з президентом США Дональдом Трампом 25 серпня у Вашингтоні.

Трамп раніше вимагав збільшення виплат 28 500 американським військовослужбовцям, розміщеним у Південній Кореї.Адміністрація Трампа сигналізувала про можливі зміни в багаторічному альянсі, оскільки Вашингтон зміщує свою стратегічну увагу на Китай.

На президента Південної Кореї посилюється тиск, адже лідер Північної Кореї Кім Чен Ин відхилив дипломатичні спроби Сеула, прискорив свою програму озброєння та поглибив військові зв'язки з Росією, включно з відправкою військ на фронт в Україні.
