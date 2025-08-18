Латвія заблокувала доступ до дев'яти сайтів, які розповсюджують російську пропаганду

На цих ресурсах поширюється неправдива інофрмація про війну в Україні, а також формується позитивне ставлення до Росії загалом.

У Латвії Національна рада з електронних ЗМІ (NEPLP) прийняла рішення обмежити доступ ще до дев'яти інтернет-ресурсів, які розповсюджують російську пропаганду.

Про це пише Delfi.

Зазначається, що рада отримала лист від іншої компетентної державної установи про перевірку сайтів gazetazemlya.ru, donday.ru, konstcvr.ru, veteransrussian.ru, dongau.ru, amursu.ru, pskgu.ru, spb.myhistorypark.ru та gtrkmariel.ru.

Найімовірніше, цю перевірку провела Служба державної безпеки (СДБ). У листі зазначається, що на цих інтернет-сайтах поширюється однобока й тенденційна інформація про війну Росії проти України, мобілізується інформаційна та суспільна підтримка російських військових, які воюють в Україні, легітимізується належність Росії незаконно окупованих та анексованих українських територій, зміцнюється вигідне РФ трактування історії, а також формується позитивне ставлення до Росії загалом.

На думку СДБ, це може негативно вплинути на згуртованість суспільства в Латвії, міжетнічні відносини, розуміння цінностей, а також на солідарність Латвії та підтримку України у питаннях її незалежності, суверенітету й територіальної цілісності.

NEPLP та СДБ встановили, що на цих сайтах поширюється викривлена й недостовірна інформація про події в Росії та світі, зокрема про війну в Україні, виправдовується вторгнення Росії в Україну та підтримується приєднання частини українських територій до Росії.

Також зафіксували повідомлення про "спеціальну військову операцію" в Україні, які відповідають російській пропаганді, а опублікована інформація спрямована проти незалежності, суверенітету та територіальної цілісності Латвії.

Подібні рішення про обмеження доступу до сайтів, що поширюють російську пропаганду, NEPLP ухвалювала й раніше.