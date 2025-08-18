Сійярто поскаржився на український удар по нафтопроводу і пригрозив відрізати Україні постачання електроенергії

Український міністр нагадав йому, хто саме розпочав агресію і кому слід надсилати претензії.

Угорський міністр закордонний справ Петер Сійрято звинуватив Україну в атаці на нафтопровід, постачання яким ідуть до Угорщини. Сійярто назвав це "неприйнятним", цитує його The Guardian.

Він обговорив це з російським заступником міністра енергетики, і той сказав, що час на відновлення невідомий. Сійрято також заявив, що Брюссель і Київ протягом 3,5 років "намагалися втягнути Угорщину в війну в Україні".

"Ця повторна українська атака на наше енергетичне постачання має ту саму ціль. Дайте мені бути чітким: це не наша війна", – сказав він, пригрозивши Україні відключенням енергопостачання.

"Насамкінець, нагадування для тих, хто в Україні ухвалює рішення: електрика з Угорщини відіграє життєво важливу роль у живленні вашої країни", – сказав він.

У відповідь на це український міністр закордонних справ Андрій Сибіга нагадав Сійярто, що це саме Росія, а не Україна почала війну та відкинула спроби її закінчити.

"Угорщині роками говорили, що Москва є ненадійним партнером", – сказав він, порадивши тепер надсилати скарги і погрози саме туди.

На відміну від більшості країн ЄС, Угорщина продовжує спонсорувати Росію, купуючи в неї енергоресурси.