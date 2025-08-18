Міністр фінансів Ізраїлю, ультраправий Бецалель Смотрич, засудив “збочену та шкідливу кампанію, яка грає на руку ХАМАС” та закликає до “капітуляції”.

Десятки тисяч демонстрантів вчора вийшли на мітинг зібралися в Тель-Авіві, щоб закликати до припинення війни у Смузі Гази та звільнення заручників.

Про це повідомляє The Guardian.

Зібрання стало однією з найбільших демонстрацій в Ізраїлі з початку бойових дій у жовтні 2023 року.

Мітинг у неділю ввечері став кульмінацією дня загальнонаціональних протестів та загального страйку, спрямованого на тиск на уряд, щоб він припинив військову кампанію.

Протести відбуваються більше ніж через тиждень після того, як кабінет безпеки Ізраїлю схвалив плани захоплення міста Газа ‒ через 22 місяці війни, яка створила жахливу гуманітарну кризу на палестинській території.

Група кампанії “Форум заручників та зниклих безвісти сімей”, ініціатор дня протесту, заявив, що близько 500 тисяч людей приєдналися до демонстрації в Тель-Авіві. Однак цю цифру не підтвердила поліція. Група також пообіцяла, що протестувальники “закриють країну” з метою повернення заручників та припинення війни.

По всьому Ізраїлю демонстранти блокували дороги, підпалювали шини та зіткнулися з поліцією. За словами правоохоронців, було заарештовано понад 30 протестувальників.

Фото: EPA/UPG

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу розкритикував протестувальників, заявивши, що їхні дії “не лише зміцнюють позицію ХАМАС і відтягують звільнення наших заручників, але й гарантують повторення жахів 7 жовтня”.

Єгипет заявив, що останніми днями посередники очолили нові зусилля для досягнення 60-денної угоди про перемир'я, яка включає звільнення заручників, після того, як останній раунд переговорів у Катарі завершився без прориву.

Деякі члени ізраїльського уряду, які виступають проти будь-якої угоди з ХАМАС, розкритикували недільні демонстрації. Міністр фінансів Ізраїлю, ультраправий Бецалель Смотрич засудив “збочену та шкідливу кампанію, яка грає на руку ХАМАС” та закликає до “капітуляції”.

Однак, лідер опозиції Бенні Ганц, засудив уряд за “напад на сім'ї заручників”, водночас “несучи відповідальність за полон їхніх дітей ХАМАС протягом майже двох років”.

Раніше в офісі прем’єра Нетаньягу заявили, що Ізраїль погодиться на перемир’я з ХАМАСом за умови одночасного звільнення всіх заручників та виконання решти умов Ізраїлю щодо припинення війни