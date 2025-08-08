Кабінет безпеки Ізраїлю схвалив новий масштабний військовий наступ у Cмузі Гази

Кабінет міністрів безпеки Ізраїлю схвалив розширений новий військовий наступ у Cмузі Гази, який може призвести до повної окупації анклаву.

Про це пише Financial Times.

Уряд відкинув попередження військових про те, що відновлення бойових дій може поставити під загрозу життя заручників, та міжнародне обурення щодо жертв серед палестинських цивільних жителів.

Операція включає захоплення “руїн міста Газа” і передбачає створення цивільної адміністрації, яка “виключатиме ХАМАС, бойове угруповання, що контролює анклав з 2007 року, та Палестинську адміністрацію, її світського та міжнародно визнаного суперника на Західному березі річки Йордан”.

Під час нічних переговорів ультраправий кабінет прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньягу відхилив альтернативні варіанти, запропоновані ізраїльськими військовими.

“Операція відкриває шлях для Ізраїлю до захоплення палестинського анклаву вдруге з часів війни 1967 року, залишаючи країні фактичний контроль над усіма територіями між річкою Йордан та Середземним морем”, ‒ зазначає FT.

Прем'єр-міністр Великої Британії сер Кір Стармер назвав ескалацію Ізраїлю “неправильною” та закликав уряд Нетаньягу “негайно переглянути своє рішення”.

“Ці дії ніяк не припинять цей конфлікт або не допоможуть забезпечити звільнення заручників. Вони лише призведуть до ще більшого кровопролиття”, – заявив він у п'ятницю.

Відомо, що ізраїльські військові виступали проти цього кроку, який вимагатиме нового залучення резервістів для посилення виснаженої армії та примусової евакуації до 1 мільйона палестинських жителів, багато з яких вже були неодноразово переміщені.

Це поглибить гуманітарну катастрофу у Газі ‒ з масовим голодуванням, безпритульністю та хворобами, що вражають цивільне населення.

Військові приватно попереджали, що розширена операція може поставити під загрозу життя 20 заручників, яких утримує ХАМАС, а також отримання тіл ще 30, і наполягали на припинені вогню.

Група, яка представляє родини заручників заявила, що рішення продовжити окупацію Cмуги Гази означає, що уряд “відмовився від заручників”, повністю ігнорує попередження військових та суспільства.