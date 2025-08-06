У Смузі Гази на натовп людей перекинулися 4 вантажівки із гумдопомогою: десятки загиблих та поранених

Люди залізли на вантажівки, через що водії втратили контроль над траспортом.

Двадцять людей загинули та понад 30 отримали поранення в центральній частині Гази після того, як чотири вантажівки перекинулися на натовп.

Як пише ВВС, про це повідомила служба цивільної оборони, підконтрольна ХАМАС.

Увечері вівторка натовпи кинулися до транспортних засобів по дорозі на південний схід від Дейр-ель-Балаха. Як повідомили місцеві журналісти, люди залізли на вантажівки, через що водії втратили контроль над траспортом.

За словами речника цивільної оборони Махмуда Басала, ця територія перебувала під контролем ізраїльських військових, а дороги були нерівними та небезпечними.

Приватна транспортна асоціація, що нині діє в Газі, повідомила, що у вівторок до анклаву в’їхало 26 комерційних вантажівок. Шість з них пограбували, а чотири – перекинулися.

Ізраїль заявив, що почне поступово дозволяти ввезення товарів до Гази через приватний сектор, аби збільшити обсяг допомоги, яка надходить до анклаву, та зменшити залежність від ООН. Схвалені до ввезення товари включають дитяче харчування, фрукти, овочі, засоби гігієни та основні продукти. ХАМАС заявив, що цивільні тижнями чекали на доставку базових товарів, і це призводить до того, "що натовпи штурмують вантажівки".

Вантажівки з гуманітарною допомогою неодноразово ставали об’єктом штурму.

В середу Йорданія повідомила, що ізраїльські поселенці атакували гуманітарний конвой із 30 вантажівок, що прямував до Гази, та звинуватила Ізраїль у нездатності запобігти таким нападам. Конвой перетнув йорданський кордон і прямував до прикордонного переходу Цікім у Газі. Поселенці перекрили дорогу та закидали вантажівки камінням, розбивши скло.

За словами речника уряду Йорданії Мухаммада аль-Момані, це вже друга атака на йорданський конвой гуманітарної допомоги. Попередній інцидент стався у неділю.

Понад 100 міжнародних гуманітарних організацій і правозахисних груп попереджають про масове голодування в Газі та звинувачують Ізраїль у перешкоджанні розподілу життєво необхідної допомоги.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заперечує факт голоду в анклаві та наполягає, що Ізраїль не блокує доставку допомоги.