Берегова охорона США оприлюднила звіт щодо трагедії підводного човна "Титан"

До катастрофи призвели порушення у компанії, яка виготовила апарат.

У Сполучених Штатах спеціалісти Берегової охорони оприлюднили звіт щодо катастрофи підводного дослідницького апарату "Титан", який у 2023 році миттєво зруйнувався під час спуску до уламків корабля "Титанік".

Як пише The Guardian, трагічний інцидент, що забрав життя п'ятьох людей, у документі названо "таким, якому можна було запобігти". Провина за прорахунки та нехтування стандартами безпеки покладається на компанію OceanGate, яка збудувала апарат та використовувала його з туристичною метою.

Спеціалісти дійшли висновку, що компанія свідомо уникала перевірок, створила "токсичну робочу культуру" та фальсифікувала дані щодо засобів безпеки для подорожей на "Титані".

Працівникам погрожували звільненням та іншими санкціями бодай за спробу порушити питання безпечності занурень. У результаті процес виробництва, сертифікації та технічного обслуговування підводного апарату був "неадекватним" та став основною причиною раптової імплозії - вибуху під водою з миттєвим руйнуванням корпусу.