Reuters: Моді вперше за 7 років відвідає Китай

Прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді наприкінці серпня вперше за понад сім років відвідає Китай.

Про це видання Reuters повідомило урядове джерело в середу.

Зазначається, що це ще один знак дипломатичного потепління між Нью-Делі та Пекіном на тлі загострення напруженості у відносинах зі Сполученими Штатами.

За словами співрозмовника видання, Моді відвідає Китай для участі в саміті Шанхайської організації співробітництва (ШОС), що розпочнеться 31 серпня.

Його поїздка відбудеться в момент, коли відносини Індії зі США переживають найбільшу кризу за останні роки після того, як президент Дональд Трамп запровадив найвищі серед країн Азії мита на імпорт з Індії, а також пригрозив додатковими санкціями через закупівлю індійською стороною російської нафти.

Візит Моді до китайського міста Тяньцзінь на саміт ШОС, євразійського політичного та безпекового об’єднання, до якого входить і Росія, стане першим з червня 2018 року. Після цього відносини між Індією та Китаєм різко погіршилися після військового зіткнення на спірному Гімалайському кордоні у 2020 році.

У жовтні Моді та президент Китаю Сі Цзіньпін провели переговори на полях саміту БРІКС у Росії, і це стало початком потепління у відносинах. Наразі обидві країни поступово знижують рівень напруженості.

У середу Трамп заявив, що рішення щодо покарання Індії за купівлю російської нафти буде ухвалене після завершення спроб США досягти останньої домовленості про припинення вогню в Україні.

А спецпредставник США Стів Віткофф наразі перебуває в Москві — за два дні до закінчення терміну, встановленого президентом Штатів для досягнення Росією миру, інакше її очікують нові санкції.

За даними іншого урядового джерела, у цей же час радник з нацбезпеки Індії Аджіт Довал перебуває в Росії з плановим візитом, під час якого обговорюється тема закупівель російської нафти Індією на фоні тиску Трампа з вимогою припинити ці закупівлі.

Очікується, що Довал також обговорить оборонне співробітництво з Росією, зокрема питання швидшого отримання затриманих поставок ЗРК С-400, а також можливий візит Володимира Путіна до Індії.

Після поїздки Довала очікується візит міністра закордонних справ Субраманьяма Джайшанкара.