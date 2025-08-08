Армія США купує Cybertruck Маска - але не для поїздок

Повітряні сили армії США розмістили замовлення на придбання двох електричних автомобілів Cybertruck компанії Tesla, яка належить Ілону Маску.

Як пише Electrek, мільярдер давно мріяв, щоб його чудернацької форми пікап став популярним у військовій сфері - Маск хизувався, що Cybertruck є куленепробивним і нібито здатен "пережити апокаліпсис". Проте навряд колишньому соратнику Дональда Трампа сподобається, як у Пентагоні вирішили застосувати його розробку.

Замість того, щоб їздити на електрокарах, Повітряні сили США будуть використовувати їх як цілі для випробування ракетного озброєння та здійснення тренувальних стрільб.

Як пояснили військові у обґрунтуванні до замовлення, вороги США можуть надавати перевагу Cybertruck для пересування через те, що пікап за результатами тестувань справді отримує менше пошкоджень від вибухів та інших інцидентів. Під час навчань у Пентагоні хочуть максимально реалістично симулювати реальні бойові умови.