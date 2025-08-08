«На власні очі бачила, як дівчина вистрибнула з вікна 9-го поверху»: Київ оговтується після масованого обстрілу росіян
«На власні очі бачила, як дівчина вистрибнула з вікна 9-го поверху»: Київ оговтується після масованого обстрілу росіян
Kernel виходить з Варшавської біржі: що відбувається з найбільшим агроекспортером України
Kernel виходить з Варшавської біржі: що відбувається з найбільшим агроекспортером України
Квитки через “Дію”: чому Укрзалізниця порушує наші права?
Квитки через “Дію”: чому Укрзалізниця порушує наші права?
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
СБУ заперечує інформацію УП, що детектива НАБУ Магамедрасулова затримали через політичні мотиви
СБУ заперечує інформацію УП, що детектива НАБУ Магамедрасулова затримали через політичні мотиви
Інша логіка, інші емоції: що таке синдром Аспергера, про який активно говорять
Інша логіка, інші емоції: що таке синдром Аспергера, про який активно говорять
Диригент Вадим Яценко: «Зараз у нашого хору момент буму, але це тимчасово»
Диригент Вадим Яценко: «Зараз у нашого хору момент буму, але це тимчасово»
У Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
ВідеоУ Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
​Сіра аграрна діра: як експорт сої та ріпаку перетворився на канал виведення валюти
​Сіра аграрна діра: як експорт сої та ріпаку перетворився на канал виведення валюти
За понад 2 млн українців держава зараз платить сімейним лікарям нуль. НСЗУ шукає рішення
За понад 2 млн українців держава зараз платить сімейним лікарям нуль. НСЗУ шукає рішення
ГоловнаСвіт

Армія США купує Cybertruck Маска - але не для поїздок

Електропікап цікавить війська не як транспортний засіб.

Армія США купує Cybertruck Маска - але не для поїздок
Cybertruck
Фото: EPA/UPG

Повітряні сили армії США розмістили замовлення на придбання двох електричних автомобілів Cybertruck компанії Tesla, яка належить Ілону Маску.

Як пише Electrek, мільярдер давно мріяв, щоб його чудернацької форми пікап став популярним у військовій сфері - Маск хизувався, що Cybertruck є куленепробивним і нібито здатен "пережити апокаліпсис". Проте навряд колишньому соратнику Дональда Трампа сподобається, як у Пентагоні вирішили застосувати його розробку. 

Замість того, щоб їздити на електрокарах, Повітряні сили США будуть використовувати їх як цілі для випробування ракетного озброєння та здійснення тренувальних стрільб. 

Як пояснили військові у обґрунтуванні до замовлення, вороги США можуть надавати перевагу Cybertruck для пересування через те, що пікап за результатами тестувань справді отримує менше пошкоджень від вибухів та інших інцидентів. Під час навчань у Пентагоні хочуть максимально реалістично симулювати реальні бойові умови. 

 
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies