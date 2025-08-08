Трамп анонсував проведення перепису населення без мігрантів

Це може вплинути на розподіл місць у Конгресі та виборників.

У власних соцмережах президент США Дональд Трамп заявив, що дав розпорядження міністерству торгівлі підготувати проведення перепису населення, який не буде враховувати нелегальних мігрантів.

Як пише CNN, це відхід від усталеної практики, коли штати рахують усіх людей на своїй території, незалежно від їхнього міграційного статусу. Такий порядок проведення перепису закріплено і у 14-ій поправці до конституції США.

Перепис без мігрантів може суттєво вплинути на розподіл місць у Конгресі і кількість виборників під час обрання глави держави. Критики вважають, що Трамп хоче змінити баланс сил на користь традиційно республіканських штатів.

Згідно з американськими законами, перепис потрібно проводити раз на 10 років - наступний заплановано у 2030-ому. Проте господар Білого дому навряд збирається чекати так довго - вже наступного року відбудуться проміжні вибори, на яких повністю оновиться склад Палати представників та оберуть третину нових сенаторів.

Минулі спроби Трампа організувати референдум без мігрантів не у визначений час були заблоковані Верховним судом США.