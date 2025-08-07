Два спеціальні вагони вирушають до румунської столиці через Кишинів.

Сьогодні, 7 серпня, між Києвом і Бухарестом у тестовому режимі запущено пряме залізничне сполучення.

Про це розповів міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, повідомляє Укрінформ.

“Два спеціальні вагони вирушають сьогодні до румунської столиці через Кишинів, а завтра повертаються до Києва”, - зазначив Сибіга.

Глава МЗС України подякував румунській стороні за швидкі темпи будівництва нового моста через річку Тиса. Це дозволить зовсім скоро відкрити новий пункт пропуску на українсько-румунському кордоні “Біла Церква – Сігету Мармацієй”.

“Усі ці проєкти мають працювати на благо громадян наших країн, у тому числі української громади в Румунії та румунської громади в Україні, які є мостами добросусідства між нашими державами”, - зауважив очільник української дипломатії.