​Сіра аграрна діра: як експорт сої та ріпаку перетворився на канал виведення валюти
Kernel виходить з Варшавської біржі: що відбувається з найбільшим агроекспортером України
СБУ заперечує інформацію УП, що детектива НАБУ Магамедрасулова затримали через політичні мотиви
Диригент Вадим Яценко: «Зараз у нашого хору момент буму, але це тимчасово»
Інша логіка, інші емоції: що таке синдром Аспергера, про який активно говорять
За понад 2 млн українців держава зараз платить сімейним лікарям нуль. НСЗУ шукає рішення
«На власні очі бачила, як дівчина вистрибнула з вікна 9-го поверху»: Київ оговтується після масованого обстрілу росіян
ВідеоУ Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Квитки через “Дію”: чому Укрзалізниця порушує наші права?
ГоловнаСвіт

Між Києвом і Бухарестом у тестовому режимі запущено пряме залізничне сполучення

Два спеціальні вагони вирушають до румунської столиці через Кишинів.

Ілюстративне фото
Фото: shop.vts.ua

Сьогодні, 7 серпня, між Києвом і Бухарестом у тестовому режимі запущено пряме залізничне сполучення.

Про це розповів міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, повідомляє Укрінформ.

“Два спеціальні вагони вирушають сьогодні до румунської столиці через Кишинів, а завтра повертаються до Києва”, - зазначив Сибіга.

Глава МЗС України подякував румунській стороні за швидкі темпи будівництва нового моста через річку Тиса. Це дозволить зовсім скоро відкрити новий пункт пропуску на українсько-румунському кордоні “Біла Церква – Сігету Мармацієй”.

“Усі ці проєкти мають працювати на благо громадян наших країн, у тому числі української громади в Румунії та румунської громади в Україні, які є мостами добросусідства між нашими державами”, - зауважив очільник української дипломатії.
