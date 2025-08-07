У Гані в авіакатастрофі загинули два міністри: Україна висловила співчуття

На борту було вісім людей.

У Гані розбився гелікоптер, який перевозив державних службовців: внаслідок катастрофи загинули міністр оборони Едвард Кофі Омане Боама та міністр захисту навколишнього середовища Ібрагім Муртала Мугаммед.

Як пише France24, загалом на борту гвинтокрила було п'ятеро пасажирів та троє членів екіпажу. Вціліти не вдалося нікому.

Співчуття щодо смерті урядовців від імені України у мережі X висловив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Очільник вітчизняної дипломатії зазначив, що "в моменти смутку Україна є солідарною з Ганою та думає про членів родин загиблих".