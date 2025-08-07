Азербайджан і Вірменія за участі Трампа підпишуть мирну угоду

Президент Азербайджану Ільхам Алієв і прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян у п'ятницю підпишуть у Білому домі мирну угоду за участі президента США Дональда Трампа. Про це з посиланням на американських посадовців, повідомляє Reuters.

Ідеться про рамковий документ, який передбачає створення стратегічного транзитного коридору через Південний Кавказ. Вірменія надасть США ексклюзивні права на його розробку на тривалий період. Проєкт отримає назву TRIPP — Trump Route for International Peace and Prosperity («Маршрут Трампа заради міжнародного миру й процвітання»).

«Завдяки комерційним механізмам цей крок дозволить розблокувати регіон і запобігти подальшим бойовим діям», — зазначив один із чиновників.

Маршрут пролягатиме через територію Вірменії і з’єднає основну частину Азербайджану з Нахічеванню — ексклавом, який межує з Туреччиною. Експлуатація здійснюватиметься згідно з вірменським законодавством, а США передадуть ділянки землі консорціуму в суборенду для розвитку інфраструктури.

Окрім того, сторони підпишуть документи про звернення з проханням про офіційний розпуск Мінської групи, яка з 1992 року займалася посередництвом у врегулюванні конфлікту. Її співголовами були Франція, Росія і США.

За оцінкою американських посадовців, угода між Баку та Єреваном може сприяти приєднанню Азербайджану до Авраамських угод — пакету домовленостей про нормалізацію відносин між Ізраїлем і кількома мусульманськими країнами, укладених Трампом під час першої каденції.

Угоду підпишуть на тлі зусиль президента Трампа позиціонувати себе як глобального миротворця. Білий дім вже приписує йому посередництво в домовленостях між Камбоджею та Таїландом, Руандою й ДР Конго, а також між Пакистаном і Індією.