Найбільша лісова пожежа у Франції за останні десятиліття горітиме ще кілька днів, але її вже взяли під контроль, повідомляє France24.

Як повідомила влада, сотні пожежників продовжують боротьбу з полум'ям.

Гігантська пожежа в південному департаменті Од охопила понад 17 000 гектарів землі – площу, більшу за Париж – вбивши одну людину, поранивши 13 та зруйнувавши десятки будинків.

Влада заборонила доступ до лісів, спустошених пожежею, щонайменше до неділі. Дороги в цій зоні надто небезпечні через обвалені лінії електропередач та інші небезпеки.

Близько 2 тисяч людей, які змушені були тікати від полум'я, досі не повернулися до своїх домівок. Сотні людей тимчасово мешкають у шкільних спортзалах та сільських залах.

За даними урядових спостерігачів, ця пожежа є найбільшою у середземноморському регіоні Франції щонайменше за 50 років. Південний регіон страждає від лісових пожеж більше, ніж інші. Міністерка у справах навколишнього середовища Аньєс Панньє-Рюнаше повідомила вчора, що ця пожежа є найбільшою у Франції з 1949 року.

За даними влади міста Нарбонн, у момент найінтенсивнішого полум'я охоплювало близько 1000 гектарів землі на годину. Два дні сильних і мінливих вітрів ускладнили прогнозування розвитку пожежі.

Прем'єр-міністр Франсуа Байру під час візиту до постраждалого регіону назвав пожежу “катастрофою безпрецедентного масштабу”.

Цього літа в країні вже сталося близько 9000 лісових пожеж, переважно поблизу середземноморського узбережжя.

Спека у Європі

У зв'язку з новими серпневими хвилями спеки у багатьох районах Європи готуються до лісових пожеж. Португалія у четвер продовжила надзвичайні заходи через підвищений ризик пожеж.

Поблизу іспанського міста Таріфа пожежники охороняли території поблизу готелів та інших туристичних місць після того, як взяли під контроль велику пожежу, яка також знищила сотні гектарів землі.

Іспанія прогнозують продовження виснажливої спеки, температура в багатьох регіонах якої наближається до 40°C. Влада повідомила про 1060 додаткових смертей у липні, які можна пояснити сильною спекою.

Цього літа в Південній Європі сталося кілька великих пожеж. Вчені попереджають, що зміна клімату посилює частоту та інтенсивність спеки та посухи, роблячи регіон більш вразливим до лісових пожеж. Минулого місяця лісова пожежа, яка досягла південного порту Марсель, другого за величиною міста Франції, призвела до поранень близько 300 людей.