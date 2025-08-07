Квитки через “Дію”: чому Укрзалізниця порушує наші права?
Квитки через “Дію”: чому Укрзалізниця порушує наші права?
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Інша логіка, інші емоції: що таке синдром Аспергера, про який активно говорять
Інша логіка, інші емоції: що таке синдром Аспергера, про який активно говорять
Kernel виходить з Варшавської біржі: що відбувається з найбільшим агроекспортером України
Kernel виходить з Варшавської біржі: що відбувається з найбільшим агроекспортером України
​Сіра аграрна діра: як експорт сої та ріпаку перетворився на канал виведення валюти
​Сіра аграрна діра: як експорт сої та ріпаку перетворився на канал виведення валюти
СБУ заперечує інформацію УП, що детектива НАБУ Магамедрасулова затримали через політичні мотиви
СБУ заперечує інформацію УП, що детектива НАБУ Магамедрасулова затримали через політичні мотиви
Диригент Вадим Яценко: «Зараз у нашого хору момент буму, але це тимчасово»
Диригент Вадим Яценко: «Зараз у нашого хору момент буму, але це тимчасово»
У Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
ВідеоУ Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
За понад 2 млн українців держава зараз платить сімейним лікарям нуль. НСЗУ шукає рішення
За понад 2 млн українців держава зараз платить сімейним лікарям нуль. НСЗУ шукає рішення
«На власні очі бачила, як дівчина вистрибнула з вікна 9-го поверху»: Київ оговтується після масованого обстрілу росіян
«На власні очі бачила, як дівчина вистрибнула з вікна 9-го поверху»: Київ оговтується після масованого обстрілу росіян
ГоловнаСвіт

У Франції вирує найбільша лісова пожежа за майже 80 років

Одна людина загинула, троє зникли безвісти, а двоє людей, зокрема пожежник, перебувають у критичному стані.

У Франції вирує найбільша лісова пожежа за майже 80 років
Фото: EPA/UPG

У Франції пожежники третій день борються з найбільшою лісовою пожежею у країні за майже 80 років, яка спалила понад 16 000 гектарів, забрала життя однієї людини та зруйнувала десятки будинків.

Про це повідомляє France24.

На знімках Reuters TV видно клуби диму, що піднімаються над лісовою територією в регіоні Од поблизу села Ла-Рібо на півдні Франції. Відеозаписи з дрона показали великі ділянки обвугленої рослинності.

Одна людина загинула, троє зникли безвісти, а двоє людей, зокрема пожежник, перебувають у критичному стані, повідомила місцева влада.

“Наразі пожежу не взято під контроль”, – сказав телеканалу BFM Крістоф Маньї, один із посадовців, які керували операцією з гасіння пожежі. 

Він сподівається, що полум’я вдасться локалізувати пізніше сьогодні.

Пожежа, що спалахнула приблизно за 100 км від кордону з Іспанією, недалеко від Середземного моря, почалася у вівторок і швидко поширилася. Вона вже охопила територію, яка в півтора рази більша за Париж. За словами офіційних осіб, це найбільша лісова пожежа у Франції з 1949 року.  

Як пише Politico, до боротьби з пожежею залучили понад 2000 пожежників. 

Прем'єр-міністр Франції Франсуа Байру назвав “катастрофою безпрецедентного масштабу”. ЄС запропонував надати допомогу Франції. Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Брюссель готовий мобілізувати ресурси блоку для допомоги Парижу у боротьбі зі стихією.

Фото: EPA/UPG

Міністерка охорони навколишнього середовища Аньєс Паньє-Рюнаше повідомила радіостанції France Info, що пожежа зараз поширюється повільніше.

Цього літа в Південній Європі сталося кілька великих пожеж. У липні лісова пожежа, яка досягла південного порту Марсель, другого за величиною міста Франції, призвела до поранень близько 300 людей.

Вчені попереджають, що зміна клімату посилює частоту та інтенсивність спеки та посухи, роблячи регіон більш вразливим до лісових пожеж.

За даними Служби зміни клімату Copernicus Європейського Союзу, Європа є континентом, що теплішає найшвидше у світі, тут температура зростає вдвічі швидше, ніж у середньому по світу з 1980-х років.

Метеорологічна служба Франції попередила про нову хвилю спеки, яка розпочнеться в інших південних частинах країни у п'ятницю та триватиме кілька днів.

Фото: EPA/UPG
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies