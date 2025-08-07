У Франції пожежники третій день борються з найбільшою лісовою пожежею у країні за майже 80 років, яка спалила понад 16 000 гектарів, забрала життя однієї людини та зруйнувала десятки будинків.

Про це повідомляє France24.

На знімках Reuters TV видно клуби диму, що піднімаються над лісовою територією в регіоні Од поблизу села Ла-Рібо на півдні Франції. Відеозаписи з дрона показали великі ділянки обвугленої рослинності.

Одна людина загинула, троє зникли безвісти, а двоє людей, зокрема пожежник, перебувають у критичному стані, повідомила місцева влада.

“Наразі пожежу не взято під контроль”, – сказав телеканалу BFM Крістоф Маньї, один із посадовців, які керували операцією з гасіння пожежі.

Він сподівається, що полум’я вдасться локалізувати пізніше сьогодні.

Пожежа, що спалахнула приблизно за 100 км від кордону з Іспанією, недалеко від Середземного моря, почалася у вівторок і швидко поширилася. Вона вже охопила територію, яка в півтора рази більша за Париж. За словами офіційних осіб, це найбільша лісова пожежа у Франції з 1949 року.

Як пише Politico, до боротьби з пожежею залучили понад 2000 пожежників.

Прем'єр-міністр Франції Франсуа Байру назвав “катастрофою безпрецедентного масштабу”. ЄС запропонував надати допомогу Франції. Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Брюссель готовий мобілізувати ресурси блоку для допомоги Парижу у боротьбі зі стихією.

Фото: EPA/UPG

Міністерка охорони навколишнього середовища Аньєс Паньє-Рюнаше повідомила радіостанції France Info, що пожежа зараз поширюється повільніше.

Цього літа в Південній Європі сталося кілька великих пожеж. У липні лісова пожежа, яка досягла південного порту Марсель, другого за величиною міста Франції, призвела до поранень близько 300 людей.

Вчені попереджають, що зміна клімату посилює частоту та інтенсивність спеки та посухи, роблячи регіон більш вразливим до лісових пожеж.

За даними Служби зміни клімату Copernicus Європейського Союзу, Європа є континентом, що теплішає найшвидше у світі, тут температура зростає вдвічі швидше, ніж у середньому по світу з 1980-х років.

Метеорологічна служба Франції попередила про нову хвилю спеки, яка розпочнеться в інших південних частинах країни у п'ятницю та триватиме кілька днів.