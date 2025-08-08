​Сіра аграрна діра: як експорт сої та ріпаку перетворився на канал виведення валюти
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Інша логіка, інші емоції: що таке синдром Аспергера, про який активно говорять
За понад 2 млн українців держава зараз платить сімейним лікарям нуль. НСЗУ шукає рішення
СБУ заперечує інформацію УП, що детектива НАБУ Магамедрасулова затримали через політичні мотиви
Квитки через “Дію”: чому Укрзалізниця порушує наші права?
Диригент Вадим Яценко: «Зараз у нашого хору момент буму, але це тимчасово»
«На власні очі бачила, як дівчина вистрибнула з вікна 9-го поверху»: Київ оговтується після масованого обстрілу росіян
Kernel виходить з Варшавської біржі: що відбувається з найбільшим агроекспортером України
У Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
Липень 2025 року був третім найтеплішим за всю історію спостережень

Середня температура поверхні планети була на 1,25°C вищою за показники доіндустріального періоду 1850-1900 років.

Липень 2025 року був третім найтеплішим за всю історію спостережень
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Цього року світ пережив третій найтепліший липень за всю історію спостережень.

Про це повідомляє AP з посиланням на агентство Європейського Союзу, яке відстежує глобальне потепління.

“Через два роки після найспекотнішого липня за всю історію спостережень нещодавня серія глобальних температурних рекордів закінчилася - наразі. Але це не означає, що зміна клімату припинилася. Ми продовжуємо спостерігати наслідки потепління світу”, - зазначив директор Служби зміни клімату Copernicus Карло Буонтемпо. 

Зазначається, що 25 липня в Туреччині під час боротьби з лісовими пожежами було зафіксовано найвищу температуру в історії – 50,5°C. 

Середня температура поверхні планети минулого місяця все ще була на 1,25°C вищою за показники доіндустріального періоду 1850-1900 років.

Період між серпнем 2024 року та липнем 2025 року був на 1,53°C вищим за доіндустріальний рівень, що перевищує поріг, встановлений у 2015 році для обмеження антропогенного потепління до 1,5°C.

У світовому масштабі 2024 рік був найспекотнішим роком в історії спостережень. При цьому Європа нагрівається швидше, ніж будь-який інший континент, а температура зростає вдвічі швидше, ніж середній світовий показник з 1980-х років.

2024 року планета тимчасово перевищила цільовий показник потепління, встановлений Паризькою кліматичною угодою 2015 року. Але ця ціль, обмеження потепління в межах 1,5°C від доіндустріального рівня, визначається як 20-річний середній показник.
