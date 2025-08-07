Axios: Віткофф проінформує Україну і союзників із НАТО про зустріч із Путіним

Спецпредставник Білого дому Стів Віткофф планує провести 7 серпня відеоконференцію з представниками України, Фінляндії, Франції, Німеччини, Італії та Великої Британії, щоб поінформувати їх про зустріч із президентом РФ Володимиром Путіним і обговорити подальші дії, зокрема можливу зустріч між Дональдом Трампом і Путіним, пише Axios із посиланням на джерела.

Після розмови з Віткоффом президент США, який раніше займав жорсткішу позицію щодо Росії, почав говорити про «прогрес» і потенційну зустріч із Путіним.

У середу Трамп провів телефонну розмову з Володимиром Зеленським, а також іншими європейськими лідерами. Він повідомив їм про можливу зустріч з російським диктатором і ймовірність тристоронньої зустрічі за участі Зеленського.

Як зазначає Axios, цей дзвінок викликав занепокоєння у Києві та інших європейських столицях. Посадовці не впевнені, чи зміниться політика США, або ж нові санкції проти Росії, як і планувалося, мають оголосити у п’ятницю.

Українські офіційні особи висловили стурбованість, що ініціатива Путіна щодо зустрічі з Трампом може бути спробою домовитися зі США напряму — без участі України чи європейських союзників.

Білий дім підтвердив, що в п’ятницю мають бути оголошені нові санкції проти Росії, однак не уточнив, чи стосуватимуться вони Китаю — одного з найбільших покупців російської нафти, і чи підвищаться мита для Індії, якщо вона досягне окремих домовленостей із Москвою.