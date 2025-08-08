Мін'юст: арбітраж закрив справу за позовом компанії Коломойського проти України на $700 млн

Міжнародний арбітражний трибунал припинив провадження за позовом компанії олігарха Ігоря Коломойського проти України на суму близько 700 млн доларів США.

Про це повідомила пресслужба Міністерства юстиції.

"Арбітражний трибунал, утворений під егідою Міжнародного центру з врегулювання інвестиційних спорів (ICSID), ухвалив рішення про остаточне припинення провадження у справі Gilward Investments B.V. проти України. Підставою для такого рішення стала несплата Позивачем обов’язкового арбітражного збору попри неодноразові попередження Трибуналу", - йдеться в повідомленні.

Позов було подано ще у 2015 році компанією Gilward Investments B.V., кінцевими бенефіціарними власниками якої є Ігор Коломойський та Георгій Гуртовий.

"Позов стосувався вимог на суму близько 700 млн доларів США та базувався на твердженнях Позивача про нібито протиправні дії українських державних органів, що начебто призвели до банкрутства ПрАТ «Авіакомпанія Аеросвіт». Серед висунутих претензій — обмеження доступу до міжнародних авіамаршрутів, надання конкуренту (МАУ) виключних прав без нормативного обґрунтування, бездіяльність Фонду державного майна як акціонера, експропріація земельної ділянки в аеропорту «Бориспіль», затримки з відшкодуванням ПДВ та втручання у процедуру банкрутства", - нагадали в Мін'юсті.

У 2017 році, на запит України, Трибунал вирішив поділити провадження на дві фази - юрисдикційну та розгляд по суті.

"У квітні 2022 року провадження було зупинено у зв’язку з початком повномасштабного вторгнення рф в Україну, однак згодом — у травні 2023 року — його поновили. Міністерство юстиції України, спільно з юридичними радниками, у тісній координації з Державіаслужбою, у березні 2024 року подало відзив на позов, у якому довело, що банкрутство «Аеросвіту» було спричинене виключно внутрішньою фінансовою неспроможністю, неефективним управлінням та діями пов’язаних з Позивачем осіб, а не втручанням держави", - наголошують у Мін'юсті.

Упродовж 2024 року сторони здійснили обмін документами в межах стадії розкриття доказів. Позивач не розкрив усі документи, на розкритті яких наполягала Україна, попри відповідне рішення Трибуналу. У липні 2024 року Трибунал встановив процедурний графік наступних процесуальних дій. Однак, позивач неодноразово звертався з клопотаннями про відтермінування, посилаючись на відсутність доступу до Коломойського, який на той момент перебував під вартою в Україні.