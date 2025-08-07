Суд послабив обмеження домашнього арешту для експрезидента Бразилії

Суд у Бразилії змінив умови домашнього арешту для колишнього президента республіки Жаїра Болсонару, якого звинувачують у спробі організації державного перевороту.

Як пише The Guardian, політику дозволили бачитися зі своїми синами, невістками та онуками без попереднього схвалення суддів. Раніше Болсонару міг приймати у себе лише адвокатів та співмешканців у маєтку в столиці Бразиліа - дружину та двох доньок.

Проте дозвіл не поширюється на Едуардо Болсонару - сина Жаїра, який з березня перебуває у Сполучених Штатах та активно закликає Вашингтон чинити тиск на бразильську владу з метою виправдання батька.

Також залишається чинним припис, відповідно до якого експрезидент не може користуватися мобільним телефоном та іншими гаджетами, які дають доступ до соціальних мереж.

Вирок Болсонару має бути оголошений вже наступного місяця. Йому загрожує тривале ув'язнення - аж до 40 років за ґратами.