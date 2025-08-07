Диригент Вадим Яценко: «Зараз у нашого хору момент буму, але це тимчасово»
Диригент Вадим Яценко: «Зараз у нашого хору момент буму, але це тимчасово»
За понад 2 млн українців держава зараз платить сімейним лікарям нуль. НСЗУ шукає рішення
За понад 2 млн українців держава зараз платить сімейним лікарям нуль. НСЗУ шукає рішення
​Сіра аграрна діра: як експорт сої та ріпаку перетворився на канал виведення валюти
​Сіра аграрна діра: як експорт сої та ріпаку перетворився на канал виведення валюти
Інша логіка, інші емоції: що таке синдром Аспергера, про який активно говорять
Інша логіка, інші емоції: що таке синдром Аспергера, про який активно говорять
«На власні очі бачила, як дівчина вистрибнула з вікна 9-го поверху»: Київ оговтується після масованого обстрілу росіян
«На власні очі бачила, як дівчина вистрибнула з вікна 9-го поверху»: Київ оговтується після масованого обстрілу росіян
Квитки через “Дію”: чому Укрзалізниця порушує наші права?
Квитки через “Дію”: чому Укрзалізниця порушує наші права?
Kernel виходить з Варшавської біржі: що відбувається з найбільшим агроекспортером України
Kernel виходить з Варшавської біржі: що відбувається з найбільшим агроекспортером України
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
У Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
ВідеоУ Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
СБУ заперечує інформацію УП, що детектива НАБУ Магамедрасулова затримали через політичні мотиви
СБУ заперечує інформацію УП, що детектива НАБУ Магамедрасулова затримали через політичні мотиви
ГоловнаСвіт

Суд послабив обмеження домашнього арешту для експрезидента Бразилії

Болсонару загрожує ув'язнення на 40 років.

Суд послабив обмеження домашнього арешту для експрезидента Бразилії
Жаїр Болсонару
Фото: EPA/UPG

Суд у Бразилії змінив умови домашнього арешту для колишнього президента республіки Жаїра Болсонару, якого звинувачують у спробі організації державного перевороту.

Як пише The Guardian, політику дозволили бачитися зі своїми синами, невістками та онуками без попереднього схвалення суддів. Раніше Болсонару міг приймати у себе лише адвокатів та співмешканців у маєтку в столиці Бразиліа - дружину та двох доньок.

Проте дозвіл не поширюється на Едуардо Болсонару - сина Жаїра, який з березня перебуває у Сполучених Штатах та активно закликає Вашингтон чинити тиск на бразильську владу з метою виправдання батька.

Також залишається чинним припис, відповідно до якого експрезидент не може користуватися мобільним телефоном та іншими гаджетами, які дають доступ до соціальних мереж.

Вирок Болсонару має бути оголошений вже наступного місяця. Йому загрожує тривале ув'язнення - аж до 40 років за ґратами.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies