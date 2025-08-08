Нетаньягу підтвердив план повного завоювання Гази - але не анексію

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу в інтерв'ю американському телеканалу Fox News заявив про намір армії оборони країни взяти під повний контроль Смугу Гази.

Проте очільник уряду відкинув твердження, яке активно обговорювалася у ЗМІ, щодо планів окупувати та потенційно анексувати територію анклаву. За словами Нетаньягу, мета полягає лише у повному усуненні угруповання ХАМАС від адміністративного апарату.

Прем'єр стверджує, що після "звільнення себе та народу Гази від жахливого терору" Ізраїль не збирається тривалий час контролювати палестинську територію чи створювати там власні органи влади.

Нетаньягу пообіцяв зрештою "передати Газу арабським силам, які керуватимуть нею належним чином, не погрожуючи Ізраїлю і забезпечуючи гідне життя своєму народу - з ХАМАСом це неможливо".