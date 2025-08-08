​Сіра аграрна діра: як експорт сої та ріпаку перетворився на канал виведення валюти
​Сіра аграрна діра: як експорт сої та ріпаку перетворився на канал виведення валюти
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Інша логіка, інші емоції: що таке синдром Аспергера, про який активно говорять
Інша логіка, інші емоції: що таке синдром Аспергера, про який активно говорять
За понад 2 млн українців держава зараз платить сімейним лікарям нуль. НСЗУ шукає рішення
За понад 2 млн українців держава зараз платить сімейним лікарям нуль. НСЗУ шукає рішення
СБУ заперечує інформацію УП, що детектива НАБУ Магамедрасулова затримали через політичні мотиви
СБУ заперечує інформацію УП, що детектива НАБУ Магамедрасулова затримали через політичні мотиви
Квитки через “Дію”: чому Укрзалізниця порушує наші права?
Квитки через “Дію”: чому Укрзалізниця порушує наші права?
Диригент Вадим Яценко: «Зараз у нашого хору момент буму, але це тимчасово»
Диригент Вадим Яценко: «Зараз у нашого хору момент буму, але це тимчасово»
«На власні очі бачила, як дівчина вистрибнула з вікна 9-го поверху»: Київ оговтується після масованого обстрілу росіян
«На власні очі бачила, як дівчина вистрибнула з вікна 9-го поверху»: Київ оговтується після масованого обстрілу росіян
Kernel виходить з Варшавської біржі: що відбувається з найбільшим агроекспортером України
Kernel виходить з Варшавської біржі: що відбувається з найбільшим агроекспортером України
У Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
ВідеоУ Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
ГоловнаСвіт

Нетаньягу підтвердив план повного завоювання Гази - але не анексію

Контролювати територію довгостроково Ізраїль не збирається.

Нетаньягу підтвердив план повного завоювання Гази - але не анексію
Біньямін Нетаньягу
Фото: EPA/UPG

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу в інтерв'ю американському телеканалу Fox News заявив про намір армії оборони країни взяти під повний контроль Смугу Гази.

Проте очільник уряду відкинув твердження, яке активно обговорювалася у ЗМІ, щодо планів окупувати та потенційно анексувати територію анклаву. За словами Нетаньягу, мета полягає лише у повному усуненні угруповання ХАМАС від адміністративного апарату.

Прем'єр стверджує, що після "звільнення себе та народу Гази від жахливого терору" Ізраїль не збирається тривалий час контролювати палестинську територію чи створювати там власні органи влади. 

Нетаньягу пообіцяв зрештою "передати Газу арабським силам, які керуватимуть нею належним чином, не погрожуючи Ізраїлю і забезпечуючи гідне життя своєму народу - з ХАМАСом це неможливо".
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies