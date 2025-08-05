Ізраїль викликає посла Польщі через “неприйнятні заяви прем'єр-міністра”

МЗС Ізраїлю викликало посла Польщі в Тель-Авіві Мацея Гуню у відповідь на заяву прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска щодо ситуації в Смузі Гази.

Про це повідомляє Polsat News.

У заяві Міністерства закордонних справ заяву Туска назвали “неприйнятною” та такою, яка “ганьбить пам'ять жертв Голокосту”.

Зазначається, що у неділю Дональд Туск написав: “Польща була, є і буде на боці Ізраїлю в його протистоянні з ісламським тероризмом, але ніколи на боці політиків, чиї дії призводять до голоду та смерті матерів і дітей. Це має бути очевидно для народів, які розділили пекло Другої світової війни”.

В свою чергу Ізраїль заявив, що “рішуче відкидає ці звинувачення та очікує, що Польща утримається від використання мови, яка спотворює історію та ганьбить пам'ять жертв Голокосту”.

МЗС Ізраїлю наголосило, що Ізраїль бореться з терористичною організацією, яка відкрито прагне вбивати євреїв та знищувати Ізраїль. Крім того, Ізраїль діє в рамках міжнародного права та значно активізував свої зусилля щодо доставки гуманітарної допомоги до сектору Газа, включаючи ті, що здійснюються спільно з Європейським Союзом.

Водночас МЗС Польщі наголосило, що Варшава визнає право Ізраїлю на самозахист, але не визнає кількість жертв у секторі Газа, людей, убитих ізраїльськими силами у своєму “заявленому бажанні ліквідувати бойові та організаційні можливості ХАМАС”.