Росія та Індія не відмовляються від стратегічного партнерства після нових мит Трампа

Нью-Делі очікує візиту Путіна до кінця року.

роснафта
Фото: EPA/UPG

Росія та Індія підтвердили свою прихильність до стратегічного партнерства під час двосторонніх переговорів з питань безпеки, що відбулися в Москві 7 серпня, пише Reuters.

Нью-Делі очікує візиту президента РФ Володимира Путіна до кінця року.

На зустрічі радник із нацбезпеки Індії Аджіт Довал із секретарем Ради безпеки Росії Сергієм Шойгу підкреслив важливість відносин між країнами.

«Зараз у нас склалися дуже добрі відносини, які ми дуже цінуємо, стратегічне партнерство між нашими країнами», – заявив Довал.

Як відомо, індійські державні нафтопереробні підприємства припинили закупівлю російської нафти через скорочення знижок і тиск з боку США. При цьому приватні компанії Reliance Industries і Nayara Energy залишаються основними покупцями російської сировини.

Очікується, що Довал обговорить питання закупівлі російської нафти під час свого візиту до Москви. За даними індійських джерел, у порядку денному також передбачене обговорення оборонного співробітництва між країнами.

  • У 2018 році Індія уклала контракт із Росією на $5,5 млрд щодо постачання п’яти зенітно-ракетних комплексів великої дальності С-400 «Тріумф». Нью-Делі вважає ці системи критично важливими для оборони, зокрема, через загрозу з боку Китаю. Поставки кілька разів відкладали, а завершити їх планують у 2026–2027 роках.
  • Хоча Індія традиційно залежала від російських постачань озброєння, останніми роками вона значно скоротила їх і поступово переорієнтовується на західні ринки.
  • Щодо нафти, то 6 серпня президент США підписав указ про запровадження додаткового 25%-го мита на усі товари з Індії. Американський лідер зробив це через закупівлю Індією прямо чи опосередковано російської нафти та нафтопродуктів.
