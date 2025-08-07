Росія та Індія не відмовляються від стратегічного партнерства після нових мит Трампа

Росія та Індія підтвердили свою прихильність до стратегічного партнерства під час двосторонніх переговорів з питань безпеки, що відбулися в Москві 7 серпня, пише Reuters.

Нью-Делі очікує візиту президента РФ Володимира Путіна до кінця року.

На зустрічі радник із нацбезпеки Індії Аджіт Довал із секретарем Ради безпеки Росії Сергієм Шойгу підкреслив важливість відносин між країнами.

«Зараз у нас склалися дуже добрі відносини, які ми дуже цінуємо, стратегічне партнерство між нашими країнами», – заявив Довал.

Як відомо, індійські державні нафтопереробні підприємства припинили закупівлю російської нафти через скорочення знижок і тиск з боку США. При цьому приватні компанії Reliance Industries і Nayara Energy залишаються основними покупцями російської сировини.

Очікується, що Довал обговорить питання закупівлі російської нафти під час свого візиту до Москви. За даними індійських джерел, у порядку денному також передбачене обговорення оборонного співробітництва між країнами.