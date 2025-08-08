Bloomberg: у МЗС Китаю назвали "виправданим і законним" імпорт російської нафти

У липні імпорт Китаю з Росії зріс до понад 10 мільярдів доларів.

Китай заявив, що імпорт російської нафти є виправданим, відкинувши погрози США щодо нових мит для держав, які імпортують нафту РФ.

Про це пише Bloomberg з посиланням на заяву Міністерства закордонних справ Китаю.

У МЗС наголосили, що Китай має "законне право на нормальне економічне, торгівельне та енергетичне співробітництво з усіма країнами світу, включно із Росією".

"Ми продовжимо вживати розумних заходів з енергетичної безпеки відповідно до наших національних інтересів", — зазначили у МЗС Китаю.

У липні імпорт Китаю з Росії зріс до понад 10 мільярдів доларів, що є найвищим показником з березня. Водночас, за поточний рік імпорт з Росії все ще зменшився на 7,7% порівняно з аналогічним періодом минулого року.