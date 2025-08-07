Трамп про мита проти Китаю через купівлю російської нафти: “може статися”

“Я маю на увазі, що не знаю. Я поки що не можу вам сказати. Але я можу ‒ ми зробили це з ‒ ми зробили це з Індією. Ми робимо це, ймовірно, з кількома іншими (країнами, - ред.). Одним з них може бути Китай”.

Президент США Дональд Трамп заявив, що може покарати Китай додатковими тарифами за купівлю російської нафти, хоча один з його головних радників применшив цю ймовірність.

Про це пише Bloomberg.

Трамп озвучив цю можливість вчора після того, як подвоїв тарифи на індійські товари за купівлю російських енергоносіїв. Відповідаючи на запитання журналіста про покарання Китаю з тієї ж причини, він сказав, що це “може статися”.

“Я маю на увазі, що не знаю. Я поки що не можу вам сказати. Але я можу ‒ ми зробили це з ‒ ми зробили це з Індією. Ми робимо це, ймовірно, з кількома іншими (країнами, - ред.). Одним з них може бути Китай”, — сказав Трамп у Білому домі.

Будь-які додаткові мита на китайські товари додадуться до вже високих ставок, які в останні місяці скоротили експорт країни до США. Це також гарантовано призведе до відповідних заходів з боку Пекіна, який використав свій контроль над рідкоземельними металами, щоб укласти угоду зі США про зниження тарифів на початку цього року.

Імпорт Китаю з Росії дещо зріс у липні до 10,06 мільярда доларів ‒ найвищого рівня з березня ‒ згідно з останніми митними даними. Але загалом цього року імпорт з Росії все ще знизився на 7,7% ‒ проти аналогічного періоду 2024 року.

Радник Білого дому з питань торгівлі Пітер Наварро припустив, що запровадження нових тарифів на китайський експорт малоймовірне, оскільки вищі мита можуть зашкодити США.

“Подивимося, що станеться. У нас є тарифи понад 50% на Китай. Ми не хочемо дійти до точки, коли ми зашкодимо собі”, ‒ сказав він.