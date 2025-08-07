​Сіра аграрна діра: як експорт сої та ріпаку перетворився на канал виведення валюти
​Сіра аграрна діра: як експорт сої та ріпаку перетворився на канал виведення валюти
Kernel виходить з Варшавської біржі: що відбувається з найбільшим агроекспортером України
Kernel виходить з Варшавської біржі: що відбувається з найбільшим агроекспортером України
СБУ заперечує інформацію УП, що детектива НАБУ Магамедрасулова затримали через політичні мотиви
СБУ заперечує інформацію УП, що детектива НАБУ Магамедрасулова затримали через політичні мотиви
Диригент Вадим Яценко: «Зараз у нашого хору момент буму, але це тимчасово»
Диригент Вадим Яценко: «Зараз у нашого хору момент буму, але це тимчасово»
Інша логіка, інші емоції: що таке синдром Аспергера, про який активно говорять
Інша логіка, інші емоції: що таке синдром Аспергера, про який активно говорять
За понад 2 млн українців держава зараз платить сімейним лікарям нуль. НСЗУ шукає рішення
За понад 2 млн українців держава зараз платить сімейним лікарям нуль. НСЗУ шукає рішення
«На власні очі бачила, як дівчина вистрибнула з вікна 9-го поверху»: Київ оговтується після масованого обстрілу росіян
«На власні очі бачила, як дівчина вистрибнула з вікна 9-го поверху»: Київ оговтується після масованого обстрілу росіян
У Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
ВідеоУ Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Квитки через “Дію”: чому Укрзалізниця порушує наші права?
Квитки через “Дію”: чому Укрзалізниця порушує наші права?
ГоловнаСвіт

США очікують рекордних надходжень від мит — до $50 млрд щомісяця

Компанії зможуть уникнути нових мит, якщо представлять плани будівництва заводів у США, заявив міністр торгівлі.

США очікують рекордних надходжень від мит — до $50 млрд щомісяця
Міністр торгівлі США Говард Лютнік
Фото: EPA/UPG

Міністр торгівлі США Говард Лютнік заявив, що очікує зростання надходжень до бюджету від імпортних мит до $50 мільярдів щомісяця, пише Reuters.

За словами Лютніка, у липні США отримали $30 мільярдів від мит, однак після запровадження нових тарифів обсяг надходжень суттєво зросте.

«А далі — це напівпровідники, фармацевтика, усілякі додаткові мита», — сказав міністр.

Міністерство торгівлі готує деталі галузевих тарифів і завершить розслідування щодо впливу імпорту на нацбезпеку в найближчі тижні.

Лютнік зазначив, що компанії зможуть уникнути нових мит, якщо представлять плани будівництва заводів у США. Він спрогнозував, що програма стимулювання призведе до інвестицій на рівні $1 трильйона.

За даними відомства, минулого року США виробили 12% світових напівпровідників — у порівнянні з 40% у 1990 році.

Лютнік також повідомив, що США домовилися про винятки з нових мит для Євросоюзу та Японії. Зокрема, ЄС погодився на 15% мито для більшості товарів, зокрема чипів, а Японія — на не менш вигідні умови.

Щодо тарифного перемир’я з Китаєм, яке завершується 12 серпня, Лютнік висловив обережний оптимізм: «Цілком ймовірно, що буде досягнуто угоди про продовження ще на 90 днів».

  • 7 серпня почали діяти нові мита, оголошені Дональдом Трампом. Вони охоплюють імпорт із десятків країн і стали найбільшими за останнє століття — від 10% до 50% на низку товарів.
  • Трамп також анонсував тариф у 100% на імпорт мікросхем, якщо виробники не погодяться перенести виробництво до США. Для фармацевтичної продукції передбачено невелике мито, яке може зрости до 250%.
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies