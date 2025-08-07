США очікують рекордних надходжень від мит — до $50 млрд щомісяця

Компанії зможуть уникнути нових мит, якщо представлять плани будівництва заводів у США, заявив міністр торгівлі.

Міністр торгівлі США Говард Лютнік заявив, що очікує зростання надходжень до бюджету від імпортних мит до $50 мільярдів щомісяця, пише Reuters.

За словами Лютніка, у липні США отримали $30 мільярдів від мит, однак після запровадження нових тарифів обсяг надходжень суттєво зросте.

«А далі — це напівпровідники, фармацевтика, усілякі додаткові мита», — сказав міністр.

Міністерство торгівлі готує деталі галузевих тарифів і завершить розслідування щодо впливу імпорту на нацбезпеку в найближчі тижні.

Лютнік зазначив, що компанії зможуть уникнути нових мит, якщо представлять плани будівництва заводів у США. Він спрогнозував, що програма стимулювання призведе до інвестицій на рівні $1 трильйона.

За даними відомства, минулого року США виробили 12% світових напівпровідників — у порівнянні з 40% у 1990 році.

Лютнік також повідомив, що США домовилися про винятки з нових мит для Євросоюзу та Японії. Зокрема, ЄС погодився на 15% мито для більшості товарів, зокрема чипів, а Японія — на не менш вигідні умови.

Щодо тарифного перемир’я з Китаєм, яке завершується 12 серпня, Лютнік висловив обережний оптимізм: «Цілком ймовірно, що буде досягнуто угоди про продовження ще на 90 днів».