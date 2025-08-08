Диригент Вадим Яценко: «Зараз у нашого хору момент буму, але це тимчасово»
Диригент Вадим Яценко: «Зараз у нашого хору момент буму, але це тимчасово»
Інша логіка, інші емоції: що таке синдром Аспергера, про який активно говорять
Інша логіка, інші емоції: що таке синдром Аспергера, про який активно говорять
​Сіра аграрна діра: як експорт сої та ріпаку перетворився на канал виведення валюти
​Сіра аграрна діра: як експорт сої та ріпаку перетворився на канал виведення валюти
Квитки через “Дію”: чому Укрзалізниця порушує наші права?
Квитки через “Дію”: чому Укрзалізниця порушує наші права?
У Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
ВідеоУ Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
Kernel виходить з Варшавської біржі: що відбувається з найбільшим агроекспортером України
Kernel виходить з Варшавської біржі: що відбувається з найбільшим агроекспортером України
«На власні очі бачила, як дівчина вистрибнула з вікна 9-го поверху»: Київ оговтується після масованого обстрілу росіян
«На власні очі бачила, як дівчина вистрибнула з вікна 9-го поверху»: Київ оговтується після масованого обстрілу росіян
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
За понад 2 млн українців держава зараз платить сімейним лікарям нуль. НСЗУ шукає рішення
За понад 2 млн українців держава зараз платить сімейним лікарям нуль. НСЗУ шукає рішення
СБУ заперечує інформацію УП, що детектива НАБУ Магамедрасулова затримали через політичні мотиви
СБУ заперечує інформацію УП, що детектива НАБУ Магамедрасулова затримали через політичні мотиви
ГоловнаСвіт

Німеччина обмежить експорт зброї до Ізраїлю через рішення окупувати Газу

Мерц очікує зміну рішення уряду Ізраїлю щодо окупації Смуги Гази.

Німеччина обмежить експорт зброї до Ізраїлю через рішення окупувати Газу
Фрідріх Мерц
Фото: EPA/UPG

Уряд Німеччини частково призупиняє експорт військової техніки до Ізраїлю, яка ймовірно може бути використана у Газі, після заяви ізраїльського уряду щодо планів окупації анклаву.

Про це повідомив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, пише tagesschau.

Наразі невідомо, які саме типи озброєння Німеччина призупинить експортувати до Ізраїлю.

"Уряд Німеччини залишається глибоко стурбованим постійними стражданнями цивільного населення в секторі Газа", — повідомив Мерц.

Уряд ФРН вирішить чи продовжувати експорт озброєння до Ізраїлю після того, як уряд Нетаньягу змінить рішення щодо окупації Гази.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies