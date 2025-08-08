Німеччина обмежить експорт зброї до Ізраїлю через рішення окупувати Газу

Уряд Німеччини частково призупиняє експорт військової техніки до Ізраїлю, яка ймовірно може бути використана у Газі, після заяви ізраїльського уряду щодо планів окупації анклаву.

Про це повідомив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, пише tagesschau.

Наразі невідомо, які саме типи озброєння Німеччина призупинить експортувати до Ізраїлю.

"Уряд Німеччини залишається глибоко стурбованим постійними стражданнями цивільного населення в секторі Газа", — повідомив Мерц.

Уряд ФРН вирішить чи продовжувати експорт озброєння до Ізраїлю після того, як уряд Нетаньягу змінить рішення щодо окупації Гази.