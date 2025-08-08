Диригент Вадим Яценко: «Зараз у нашого хору момент буму, але це тимчасово»
Диригент Вадим Яценко: «Зараз у нашого хору момент буму, але це тимчасово»
ГоловнаСвіт

У Німеччині за квартал зафіксували понад 530 невідомих дронів над важливими об’єктами

Найбільше випадків було над військовими об’єктами.

У Німеччині за квартал зафіксували понад 530 невідомих дронів над важливими об’єктами
дрон, фото ілюстративне
Фото: з відкритих джерел

Із січня по березень цього року над військовими базами і об’єктами критичної інфраструктури у Німеччині зафіксували сотні невідомих безпілотників, пише Liga.net із посиланням на Bild.

Такі дані містяться у внутрішньому звіті Федерального відомства кримінальної поліції під назвою «Дрон як засіб злочину».

У звіті йдеться, що за згаданий період зареєстрували 270 інцидентів за участю 536 дронів, щонайменше у 55 випадках — одночасно двох і більше БпЛА. Найчастіше їх помічали увечері (45% спостережень, з 18:00 до півночі) та вночі (28%, з опівночі до 06:00).

Найбільше випадків зафіксували над військовими об’єктами — 117 інцидентів, зокрема, 10 - на військово-морській базі у Вільгельмсгафені. Над американською авіабазою «Рамштайн» та в Бремергафені у небі одночасно помічали до 15 дронів, що рухалися строєм.

Крім того, у звіті пише про 88 інцидентів у сфері енергопостачання, зокрема, поблизу терміналів скрапленого газу у Штаде, Вільгельмсгафені та Брунсбюттелі. Дрони також помічали над цивільними аеропортами, портами, залізничними станціями, оборонними підприємствами, урядовими та адміністративними будівлями.

Прокуратура відкрила 123 кримінальні провадження. Слідчі поки не змогли довести іноземний контроль над цими польотами, але й не відкидають такої версії. У восьми випадках встановили 10 пілотів дронів.

  • Торік у листопаді-грудні у Німеччині зафіксували невідомі дрони, що пролітали над важливими промисловими об'єктами в Німеччині - військовою базою Повітряних сил США «Рамштайн», збройовою компанією Rheinmetall та хімічним концерном BASF.
