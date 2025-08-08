Kernel виходить з Варшавської біржі: що відбувається з найбільшим агроекспортером України
Війна

​​​​За добу підрозділи угруповання СБС уразили 677 цілей росіян

Серед уражених цілей - 8 артилерійських систем, 4 танки та 1 одиниця бронетехніки.

​​​​За добу підрозділи угруповання СБС уразили 677 цілей росіян
Ілюстративне фото
Фото: Генштаб

Впродовж доби 7-8 серпня бійці підрозділів угруповання Сил безпілотних систем (СБС) уразили 677 цілей окупантів.

Про це повідомила пресслужба СБС.

Серед уражених російських цілей:

  • 156 одиниць особового складу, з яких 101 – ліквідовано;
  • 37 одиниць автомобільної техніки та 31 мотоцикл;
  • 8 артилерійських систем, 4 танки та 1 одиницю бронетехніки.

Крім того, було знищено 44 безпілотні літальні апарати противника (типу “коптер” та “крило”), та уражено 12 точок вильоту операторів БпЛА.

Загалом у серпні знищено/уражено 5 604 цілі, з яких 1 334 – особовий склад противника.

Робота угруповання Сил безпілотних систем за добу 7-8 серпня 2025 року
Фото: СБС
Робота угруповання Сил безпілотних систем за добу 7-8 серпня 2025 року

