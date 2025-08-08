СБУ заперечує інформацію УП, що детектива НАБУ Магамедрасулова затримали через політичні мотиви
СБУ заперечує інформацію УП, що детектива НАБУ Магамедрасулова затримали через політичні мотиви
«На власні очі бачила, як дівчина вистрибнула з вікна 9-го поверху»: Київ оговтується після масованого обстрілу росіян
«На власні очі бачила, як дівчина вистрибнула з вікна 9-го поверху»: Київ оговтується після масованого обстрілу росіян
​Сіра аграрна діра: як експорт сої та ріпаку перетворився на канал виведення валюти
​Сіра аграрна діра: як експорт сої та ріпаку перетворився на канал виведення валюти
Інша логіка, інші емоції: що таке синдром Аспергера, про який активно говорять
Інша логіка, інші емоції: що таке синдром Аспергера, про який активно говорять
У Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
ВідеоУ Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
Kernel виходить з Варшавської біржі: що відбувається з найбільшим агроекспортером України
Kernel виходить з Варшавської біржі: що відбувається з найбільшим агроекспортером України
Диригент Вадим Яценко: «Зараз у нашого хору момент буму, але це тимчасово»
Диригент Вадим Яценко: «Зараз у нашого хору момент буму, але це тимчасово»
Квитки через “Дію”: чому Укрзалізниця порушує наші права?
Квитки через “Дію”: чому Укрзалізниця порушує наші права?
За понад 2 млн українців держава зараз платить сімейним лікарям нуль. НСЗУ шукає рішення
За понад 2 млн українців держава зараз платить сімейним лікарям нуль. НСЗУ шукає рішення
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ГоловнаСуспільствоПодії

Розкрадання коштів, контрабанда та вирубка лісів: на Рівненщині та Сумщині підозри отримали 45 посадовців

Прокурори готують клопотання про обрання підозрюваним запобіжних заходів і відсторонення від займаних посад.

Розкрадання коштів, контрабанда та вирубка лісів: на Рівненщині та Сумщині підозри отримали 45 посадовців
Фото: 5.ua

У Сумській та Рівненській областях правоохоронці повідомили посадовцям, депутатам місцевих рад, керівникам державних і комунальних підприємств 45 підозр через заподіяння місцевим бюджетам понад 40 млн грн збитків.

Про це повідомляє генпрокурор Руслан Кравченко.

"Сумщина та Рівненщина 45 підозр. 40 млн грн збитки місцевим бюджетам. Окрім цього: 15,7 млн грн несплата податків. 8 млн грн незадеклароване майно.1,7 млн грн на правомірна вигода", — зауважив він.

За словами генпрокурора, у списку підозрюваних — депутати місцевих рад, посадовці, керівники державних і комунальних установ, підрядники.

Зокрема, за даними Кравченка, колишній начальник Служби відновлення та розвитку інфраструктури Сумщини та підрядники "заробляли" на будівництві фортифікаційних споруд.

На Рівненщині депутат райради привласнив бюджетні кошти під час ремонту протирадіаційних укриттів.

Також, за даними генпрокурора, ремонти мостів, доріг і вулиць проводились із завищенням вартості та без контролю якості. Як результат — переплати і відсутність нормальних доріг.

Крім того, за його словами, посадовцям філії ДП "Ліси України" на Рівненщині та керівникам лісгоспів Сумщини оголосили підозри у незаконній вирубці лісів і продаж деревини за заниженими цінами.

Зафіксовані завищені ціни на комп’ютери для шкіл і медобладнання для лікарень, оплата за неіснуючі товари, розкрадання коштів на ремонті укриттів у навчальних закладах.

Керівник ВНЗ на Рівненщині за "винагороду" фіктивно зарахував 110 студентів і оформив трудові відносини з 15 викладачами, щоб усі уникнули мобілізації.

Також лікар Конотопської лікарні, член ВЛК, разом із медсестрою пропонував за хабар оформити фіктивний діагноз військовозобов’язаним.

Депутат-бізнесмен із Сумщини, керівник держпідприємства НААН на Рівненщині, а також троє "ділків", які під прикриттям благодійних фондів ввезли контрабандою авто.

На Рівненщині директор комунального підприємства приховав майно. Депутат сільради "забув" подати декларації за 2021–2023 роки.

"Прокурори готують клопотання про обрання підозрюваним запобіжних заходів і відсторонення від займаних посад. Невідворотність покарання за злочин — принцип, за яким ми працюємо. Працюємо далі", — наголосив генпрокурор.
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies