Розкрадання коштів, контрабанда та вирубка лісів: на Рівненщині та Сумщині підозри отримали 45 посадовців

Прокурори готують клопотання про обрання підозрюваним запобіжних заходів і відсторонення від займаних посад.

У Сумській та Рівненській областях правоохоронці повідомили посадовцям, депутатам місцевих рад, керівникам державних і комунальних підприємств 45 підозр через заподіяння місцевим бюджетам понад 40 млн грн збитків.

Про це повідомляє генпрокурор Руслан Кравченко.

"Сумщина та Рівненщина 45 підозр. 40 млн грн збитки місцевим бюджетам. Окрім цього: 15,7 млн грн несплата податків. 8 млн грн незадеклароване майно.1,7 млн грн на правомірна вигода", — зауважив він.

За словами генпрокурора, у списку підозрюваних — депутати місцевих рад, посадовці, керівники державних і комунальних установ, підрядники.

Зокрема, за даними Кравченка, колишній начальник Служби відновлення та розвитку інфраструктури Сумщини та підрядники "заробляли" на будівництві фортифікаційних споруд.

На Рівненщині депутат райради привласнив бюджетні кошти під час ремонту протирадіаційних укриттів.

Також, за даними генпрокурора, ремонти мостів, доріг і вулиць проводились із завищенням вартості та без контролю якості. Як результат — переплати і відсутність нормальних доріг.

Крім того, за його словами, посадовцям філії ДП "Ліси України" на Рівненщині та керівникам лісгоспів Сумщини оголосили підозри у незаконній вирубці лісів і продаж деревини за заниженими цінами.

Зафіксовані завищені ціни на комп’ютери для шкіл і медобладнання для лікарень, оплата за неіснуючі товари, розкрадання коштів на ремонті укриттів у навчальних закладах.

Керівник ВНЗ на Рівненщині за "винагороду" фіктивно зарахував 110 студентів і оформив трудові відносини з 15 викладачами, щоб усі уникнули мобілізації.

Також лікар Конотопської лікарні, член ВЛК, разом із медсестрою пропонував за хабар оформити фіктивний діагноз військовозобов’язаним.

Депутат-бізнесмен із Сумщини, керівник держпідприємства НААН на Рівненщині, а також троє "ділків", які під прикриттям благодійних фондів ввезли контрабандою авто.

На Рівненщині директор комунального підприємства приховав майно. Депутат сільради "забув" подати декларації за 2021–2023 роки.

"Прокурори готують клопотання про обрання підозрюваним запобіжних заходів і відсторонення від займаних посад. Невідворотність покарання за злочин — принцип, за яким ми працюємо. Працюємо далі", — наголосив генпрокурор.