Моді запросив Путіна відвідати Індію на тлі загострення відносин зі США

Прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді запросив російського диктатора Володимира Путіна приїхати наприкінці року для участі в щорічному російсько-індійському саміті, пише Bloomberg.
8 серпня лідери двох країн провели перемовини, під час яких обговорили двосторонні угоди та ситуацію в Україні. У спільній заяві сторони підтвердили намір зміцнювати стратегічне партнерство.
Запрошення пролунало невдовзі після інформації від президента США Дональда Трампа про запровадження 50% мита на індійський експорт. Таке рішення у Вашингтоні пояснили імпортом російської нафти Індією. Разом із Бразилією Індія стала найбільш постраждалою країною від нових американських тарифів.
Трамп також заявив, що економіка Індії «мертва», а її тарифні бар’єри — «огидні». МЗС Індії назвало запровадження додаткових мит «вкрай невдалим», наголосивши, що й інші держави ведуть торгівлю із РФ.
Після цього Індія підписала з Росією низку угод про співпрацю у сфері аерокосмічних технологій, видобутку та переробки рідкісноземельних металів, виробництва алюмінію, добрив, розвитку залізничного транспорту та в інших галузях.
- Цього тижня радник з нацбезпеки Індії Аджіт Довал зустрівся з Путіним у Санкт-Петербурзі під час наради радників з нацбезпеки країн БРІКС. Моді також провів переговори з президентом Бразилії Лулою да Сілвою, обговоривши односторонні мита США та шляхи зміцнення торгових зв’язків.