Моді запросив Путіна відвідати Індію на тлі загострення відносин зі США

Прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді запросив російського диктатора Володимира Путіна приїхати наприкінці року для участі в щорічному російсько-індійському саміті, пише Bloomberg.

8 серпня лідери двох країн провели перемовини, під час яких обговорили двосторонні угоди та ситуацію в Україні. У спільній заяві сторони підтвердили намір зміцнювати стратегічне партнерство.

Запрошення пролунало невдовзі після інформації від президента США Дональда Трампа про запровадження 50% мита на індійський експорт. Таке рішення у Вашингтоні пояснили імпортом російської нафти Індією. Разом із Бразилією Індія стала найбільш постраждалою країною від нових американських тарифів.

Трамп також заявив, що економіка Індії «мертва», а її тарифні бар’єри — «огидні». МЗС Індії назвало запровадження додаткових мит «вкрай невдалим», наголосивши, що й інші держави ведуть торгівлю із РФ.

Після цього Індія підписала з Росією низку угод про співпрацю у сфері аерокосмічних технологій, видобутку та переробки рідкісноземельних металів, виробництва алюмінію, добрив, розвитку залізничного транспорту та в інших галузях.