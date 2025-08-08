Диригент Вадим Яценко: «Зараз у нашого хору момент буму, але це тимчасово»
ГоловнаСвіт

Моді запросив Путіна відвідати Індію на тлі загострення відносин зі США

Країни будуть зміцнювати стратегічне партнерство.

Моді запросив Путіна відвідати Індію на тлі загострення відносин зі США
Нарендра Моді та Володимир Путін
Фото: EPA/UPG

Прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді запросив російського диктатора Володимира Путіна приїхати наприкінці року для участі в щорічному російсько-індійському саміті, пише Bloomberg.

8 серпня лідери двох країн провели перемовини, під час яких обговорили двосторонні угоди та ситуацію в Україні. У спільній заяві сторони підтвердили намір зміцнювати стратегічне партнерство.

Запрошення пролунало невдовзі після інформації від президента США Дональда Трампа про запровадження 50% мита на індійський експорт. Таке рішення у Вашингтоні пояснили імпортом російської нафти Індією. Разом із Бразилією Індія стала найбільш постраждалою країною від нових американських тарифів.

Трамп також заявив, що економіка Індії «мертва», а її тарифні бар’єри — «огидні». МЗС Індії назвало запровадження додаткових мит «вкрай невдалим», наголосивши, що й інші держави ведуть торгівлю із РФ.

Після цього Індія підписала з Росією низку угод про співпрацю у сфері аерокосмічних технологій, видобутку та переробки рідкісноземельних металів, виробництва алюмінію, добрив, розвитку залізничного транспорту та в інших галузях.

  • Цього тижня радник з нацбезпеки Індії Аджіт Довал зустрівся з Путіним у Санкт-Петербурзі під час наради радників з нацбезпеки країн БРІКС. Моді також провів переговори з президентом Бразилії Лулою да Сілвою, обговоривши односторонні мита США та шляхи зміцнення торгових зв’язків.
﻿
