Трамп вимагає відставки генерального директора Intel через зв'язки з Китаєм

Президент США Дональд Трамп зажадав негайної відставки нового генерального директора Intel Ліп-Бу Тана, назвавши його “дуже конфліктним” через його зв'язки з китайськими фірмами.

Про це повідомляє Reuters.

“Генеральний директор INTEL має серйозний конфлікт інтересів і повинен негайно піти у відставку. Іншого рішення цієї проблеми немає”, – заявив Трамп, в результаті чого акції Intel впали майже на 3% наприкінці ранкових торгів.

Коментарі Трампа прозвучали через день після того, як сенатор-республіканець Том Коттон надіслав листа голові правління Intel із запитаннями щодо зв'язків Тана з китайськими фірмами та нещодавньої кримінальної справи, пов'язаної з його колишньою фірмою Cadence Design.

Минулого року Intel отримала 8 млрд доларів субсидій для будівництва нових заводів в Огайо та інших штатах. Втім, Intel уповільнила темпи будівництва заводу в Огайо, яке, як очікується, буде завершено у 2030 або 2031 році.

Сенатор-республіканець США від штату Огайо Берні Морено заявив, що “цілком очевидно”, що Intel не виконала своїх зобов'язань перед штатом, і що Огайо слід розпочати розслідування шахрайства.

Як нагадує Reuters, у квітні агенція ексклюзивно повідомляла, що Тан інвестував щонайменше 200 млн доларів у сотні китайських компаній з передового виробництва та чіпів, деякі з яких були пов'язані з китайськими військовими.