Трамп вимагає відставки генерального директора Intel через зв'язки з Китаєм

Президент США Дональд Трамп зажадав негайної відставки нового генерального директора Intel Ліп-Бу Тана, назвавши його “дуже конфліктним” через його зв'язки з китайськими фірмами.
Про це повідомляє Reuters.
“Генеральний директор INTEL має серйозний конфлікт інтересів і повинен негайно піти у відставку. Іншого рішення цієї проблеми немає”, – заявив Трамп, в результаті чого акції Intel впали майже на 3% наприкінці ранкових торгів.
Коментарі Трампа прозвучали через день після того, як сенатор-республіканець Том Коттон надіслав листа голові правління Intel із запитаннями щодо зв'язків Тана з китайськими фірмами та нещодавньої кримінальної справи, пов'язаної з його колишньою фірмою Cadence Design.
Минулого року Intel отримала 8 млрд доларів субсидій для будівництва нових заводів в Огайо та інших штатах. Втім, Intel уповільнила темпи будівництва заводу в Огайо, яке, як очікується, буде завершено у 2030 або 2031 році.
Сенатор-республіканець США від штату Огайо Берні Морено заявив, що “цілком очевидно”, що Intel не виконала своїх зобов'язань перед штатом, і що Огайо слід розпочати розслідування шахрайства.
Як нагадує Reuters, у квітні агенція ексклюзивно повідомляла, що Тан інвестував щонайменше 200 млн доларів у сотні китайських компаній з передового виробництва та чіпів, деякі з яких були пов'язані з китайськими військовими.
- Президент США Дональд Трамп заявив, що запровадить 100% тариф на комп'ютерні чипи, зробивши виняток для компаній, які зобов'яжуться відкривати виробництво на території США.
- Загрози Трампа запровадити мита знаменують собою суттєвий відхід від планів відродження виробництва комп'ютерних чипів у США, розроблених при адміністрації президента Джо Байдена.
- З моменту приходу до влади після Байдена, Трамп застосовує мита для стимулювання внутрішнього виробництва. По суті, президент робить ставку на те, що загроза різкого зростання вартості чиіпів змусить більшість компаній відкрити заводи всередині країни, незважаючи на ризик того, що мита можуть скоротити прибуток корпорацій та призвести до зростання споживчих цін.
- Двопартійний “Закон про чипи та науку”, підписаний Байденом у 2022 році передбачав виділення понад 5 млрд доларів на підтримку нових заводів з виробництва комп'ютерних чипів, фінансування досліджень та навчання фахівців для галузі. Поєднання фінансової підтримки.