Трамп погрожує 100% мито на чипи, якщо їх не вироблятимуть у США

Три місяці тому американський президент тимчасово звільнив більшість електроніки від найобтяжливіших тарифів своєї адміністрації.

Президент США Дональд Трамп заявив, що запровадить 100% тариф на комп'ютерні чипи, зробивши виняток для компаній, які зобов'яжуться відкривати виробництво на території США.

Про це повідомляють Euronews.

Ця загроза підвищує перспективу зростання цін на основні товари, що залежать від процесорів, і це тиснутиме на американські технологічні компанії, які часто залежать від Азії щодо чипів.

Президент оголосив про тариф разом із генеральним директором Apple Тімом Куком у середу. Він заявив, що його компанія інвестує додатково 100 мільярдів доларів у вітчизняне виробництво, довівши загальну суму до $600 млрд.

Перед цим низка компаній, такі як TSMC та Nvidia, пообіцяли збільшити свої витратити у США. Великі технологічні компанії вже взяли на себе колективні зобов'язання інвестувати близько 1,5 трильйона доларів у країну з моменту повернення Трампа до Білого дому в січні.

“Тепер питання полягає в тому, чи буде угоди, укладеної між Куком і Трампом, достатньо, щоб захистити мільйони iPhone, виготовлених у Китаї та Індії, від тарифів, які адміністрація вже запровадила, і зменшити тиск на компанію щодо підвищення цін на нові моделі, які, як очікується, будуть представлені наступного місяця”, ‒ зазначає France24.

Згідно з даними Всесвітньої організації зі статистики торгівлі напівпровідниками, попит на комп'ютерні чипи в усьому світі зростає: продаж збільшився на 19,6% за рік, що закінчився в червні.

Трамп vs Байден

Загрози Трампа запровадити мита знаменують собою суттєвий відхід від планів відродження виробництва комп'ютерних чипів у США, розроблених при адміністрації президента Джо Байдена.

З моменту приходу до влади після Байдена, Трамп застосовує мита для стимулювання внутрішнього виробництва. По суті, президент робить ставку на те, що загроза різкого зростання вартості чиіпів змусить більшість компаній відкрити заводи всередині країни, незважаючи на ризик того, що мита можуть скоротити прибуток корпорацій та призвести до зростання споживчих цін.

Двопартійний “Закон про чипи та науку”, підписаний Байденом у 2022 році передбачав виділення понад 5 млрд доларів на підтримку нових заводів з виробництва комп'ютерних чипів, фінансування досліджень та навчання фахівців для галузі. Поєднання фінансової підтримки.