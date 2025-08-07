Квитки через “Дію”: чому Укрзалізниця порушує наші права?
Квитки через “Дію”: чому Укрзалізниця порушує наші права?
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Інша логіка, інші емоції: що таке синдром Аспергера, про який активно говорять
Інша логіка, інші емоції: що таке синдром Аспергера, про який активно говорять
Kernel виходить з Варшавської біржі: що відбувається з найбільшим агроекспортером України
Kernel виходить з Варшавської біржі: що відбувається з найбільшим агроекспортером України
​Сіра аграрна діра: як експорт сої та ріпаку перетворився на канал виведення валюти
​Сіра аграрна діра: як експорт сої та ріпаку перетворився на канал виведення валюти
СБУ заперечує інформацію УП, що детектива НАБУ Магамедрасулова затримали через політичні мотиви
СБУ заперечує інформацію УП, що детектива НАБУ Магамедрасулова затримали через політичні мотиви
Диригент Вадим Яценко: «Зараз у нашого хору момент буму, але це тимчасово»
Диригент Вадим Яценко: «Зараз у нашого хору момент буму, але це тимчасово»
У Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
ВідеоУ Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
За понад 2 млн українців держава зараз платить сімейним лікарям нуль. НСЗУ шукає рішення
За понад 2 млн українців держава зараз платить сімейним лікарям нуль. НСЗУ шукає рішення
«На власні очі бачила, як дівчина вистрибнула з вікна 9-го поверху»: Київ оговтується після масованого обстрілу росіян
«На власні очі бачила, як дівчина вистрибнула з вікна 9-го поверху»: Київ оговтується після масованого обстрілу росіян
ГоловнаСвіт

Нові масштабні тарифи Трампа набувають чинності для понад 90 країн

Минулого тижня адміністрація американського президента оголосила, що переглянула список імпортних мит для десятків торговельних партнерів і продовжила термін для країн, щоб досягти угод зі США, до 7 серпня.

Нові масштабні тарифи Трампа набувають чинності для понад 90 країн
Фото: EPA/UPG

Нові масштабні тарифи президента США Дональда Трампа набули чинності для понад 90 країн світу, пише BBC.

Минулого тижня адміністрація Трампа оголосила, що переглянула список імпортних мит для десятків торговельних партнерів і продовжила термін для країн, щоб досягти угод зі США, до 7 серпня.

Країни поспішають укласти угоди з Вашингтоном, щоб знизити ‒ або скасувати ‒ те, що Трамп називає “взаємними тарифами”. Його торговельна політика спрямована на перебудову світової торговельної системи, яку він вважає несправедливим ставленням до США.

Президент запровадив 50% тариф для Індії, який набуде чинності 27 серпня, якщо вона не припинить купувати російську нафту.

Експорт Бразилії до США також стикається з 50% тарифом. Трамп запровадив мито після того, як звинуватив президента Луїса Інасіо Лулу да Сілву в несправедливих нападках на американські технологічні компанії та назвав переслідування колишнього президента Жаїра Болсонару за нібито спробу державного перевороту “полюванням на відьом”.

США та Китай провели серію переговорів, намагаючись домовитися про продовження 90-денної паузи в тарифах, термін дії якої закінчується 12 серпня. На запитання журналістів про додаткові мита проти Китаю через купівлю російської нафти Трамп заявив: “може статися”.

Трамп також погрожував 100% тарифом на комп'ютерні чіпи іноземного виробництва, спонукаючи технологічні компанії інвестувати в США. Це сталося після того, як Apple оголосила про нові інвестиції США у розмірі 100 мільярдів доларів після тиску Білого дому щодо перенесення більшої кількості виробництва до Америки.

Економіки Південно-Східної Азії, що залежать від експорту, є серед найбільш постраждалих від нових тарифів.Лаос і М'янма, що зосереджені на виробництві, зіткнулися з одними з найвищих мит – 40%. Деякі експерти заявили, що Трамп, схоже, націлився на країни з тісними торговельними зв'язками з Китаєм.

Деякі великі економіки, включно з Великою Британією, Японією та Південною Кореєю, вже досягли угод про нижчі тарифи, ніж ті, якими Трамп погрожував у квітні.

Європейський Союз також уклав рамкову угоду з Вашингтоном, в якій Брюссель погодився на 15% тариф на товари з торговельного блоку.

Швейцарія заявила, що проведе позачергову зустріч у четвер після того, як її офіційні особи не змогли досягти угоди зі США. Тарифна ставка Швейцарії, що становить 39%, є однією з найвищих, запроваджених США, і загрожує сильно вдарити по економіці країни.

Тайвань, ключовий союзник Вашингтона в Азії, отримав 20% тариф. Його президент Лай Цінде заявив, що ставка є “тимчасовою” і що переговори зі США все ще тривають.

Минулого тижня Трамп підвищив тарифну ставку для Канади з 25% до 35%, заявивши, що країна “не співпрацювала” у стримуванні потоку фентанілу та інших наркотиків через кордон США. Канадський уряд заявляє, що вживає посилених заходів проти наркоторговельних банд.

Але більшість канадського експорту до США уникне імпортного мита завдяки чинному торговельному договору, Угоді між США, Мексикою та Канадою (USMCA).

Підвищені тарифи на Мексику були призупинені ще на 90 днів, оскільки переговори щодо укладення торговельної угоди тривають.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies